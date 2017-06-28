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Днепр – В Днепре, в исполкоме Индустриального района, изобрели «ноу-хау» – внутренне перемещенных лиц массово вызывают на заседания комиссии по назначению или восстановление социальных выплат. Правозащитники заявляют: чиновники устраивают переселенцам почти «допросы». Между тем сами такие вызовы являются незаконными. В Индустриальном исполкоме говорят, что это вынужденный шаг для «профилактики необоснованных выплат денежных средств из бюджета». Сами ж переселенцы называют это «беспределом» и «ущемлением их прав» и угрожают судами.

Руководитель общественной организации внутренне перемещенных лиц «Сила будущего» в Днепре, переселенка из Донбасса Татьяна Гладкова называет это «настоящим квестом для стрессоустойчивых».

В пятницу раздается звонок с мобильного, не представившись сотрудник Индустриального райисполкома приглашает ее «на комиссию». Заседание – в понедельник, посреди рабочего дня, говорит Татьяна, нужно отпрашиваться с работы.

«Мне ответили: «Вопросы здесь задаем мы»…

Татьяна рассказывает: да и само заседание происходит в форме «допроса» – ты один посреди комнаты с чиновниками, вопросы задавать нельзя.

Нас по очереди вызывали в большую аудиторию, где в центре стоял стул, на который меня посадили, а вокруг – сидели девять «богов», которые задавали вопросы

«Я получила телефонный звонок с требованием лично явиться на заседание какой-то комиссии. Никого не интересует, что в назначенное время я буду на работе или вообще в другом городе. Отмечалось лишь, что в случае моего отсутствия, начисления окажутся под угрозой и в результате – не получу необходимые социальные выплаты. Дальше собирается на 11:00 порядка 25-50 человек. Люди садятся в коридорчик темненький и ждут вызова. Нас по очереди вызывали в большую аудиторию, где в центре стоял стул, на который меня посадили, а вокруг – сидели девять «богов», которые задавали вопросы: чем я занимаюсь, работаю ли, или езжу на оккупированные территории и так далее. Я отвечаю: «Три дня назад был ваш сотрудник, мы подписали акт, что я на месте». Когда я спросила, на каком основании меня это спрашивают и кто вообще эти люди, мне ответили: «Вопросы здесь задаем мы». Эта ситуация зафиксирована на видео», – рассказывает Татьяна Гладкова.

«Видимо, они не читали Конституцию» – юрист

Ситуацией с вызовами переселенцев «на ковер» возмущены днепровские правозащитники. Юрист Правозащитной группы «Сич» Ксения Онищенко отмечает: постановлением Кабмина 365 от 8 июня 2016 года введен механизм осуществления контроля над социальными и пенсионными выплатами вынужденным переселенцам. Он предусматривает создание комиссии при исполкоме, которая не реже чем раз в полгода проводит проверку на идентификацию личности.

Но, по словам юриста, комиссия должна проверять, проживает ли переселенец на месте временной регистрации, сама, практика же вызовов в исполком – незаконная. Ксения Онищенко затрудняется ответить, что дает районной власти такое «ноу-хау», ведь оно обременительно как для переселенцев, так и для самих чиновников.

Комиссия лично должен появиться на постоянное место жительства, учебы или работы, проверить

«Комиссия должна проверить, что человек проживает на месте временной регистрации, работает, или же ребенок учится в школе, студент учится в университете. Комиссия лично должен появиться на постоянное место жительства, учебы или работы, проверить, если все хорошо, и предоставить соответствующий акт, подтверждающий эту информацию. И тогда выплаты переселенцам продолжаются. Однако, в Индустриальном районном исполкоме, кроме этой проверки, решили устроить дополнительные допросы. Для каких целей нужно человека повторно вызывать для идентификации. Мы присутствовали на этих заседаниях. Очень плачевная ситуация. Ты не можешь задать вопрос, ты даже не можешь узнать состав комиссии. Зачем им это нужно? Они усложняют работу себе и ущемляют права переселенцев. Видимо, они не читали Конституцию, что все перед законом равны», – говорит Ксения Онищенко.

«Мы не должны играть с законом»

О ситуации с отношением к переселенцам в Индустриальном районе Днепра знают и международные правозащитники. Специалист по правовой защите Агентства ООН по делам беженцев Ирина Павлик-Михайловская говорит: нельзя играть с законом – если он не предусматривает такой формы проверок внутренне перемещенных лиц, то ее не должно быть.

Мы с ними встречались, и с замом главы райисполкома, которая сама, как не иронично, переселенка из Луганска. Мы говорили, что эти вызовы абсолютно неправомочны

«Мы с ними встречались, и с замом главы райисполкома, которая сама, как не иронично, переселенка из Луганска. Мы говорили, что эти вызовы абсолютно неправомочны. Но они сказали: вы же понимаете, у нас модульный городок… То есть нам, по сути, объяснили, что это потому, что место компактного проживания переселенцев – модульный городок – относится к Индустриальному району. И, как они говорят, так как не хватает соцработников, то они людей из модульного городка вызывают… Мы писали письма в Минсоцполитики, в областной департамент. Нам говорят: «Ну, вы понимаете, закон не запрещает, зато у них задержек по соцвыплатам нет». Может, и нет задержек, но мы не должны играть с законом. Мы знаем об этой ситуации и дальше работаем, чтобы решить этот вопрос», – говорит Ирина Павлик-Михайловская.

Что не запрещено, то разрешено

В Индустриальном райисполкоме Днепра на информационный запрос Радио Свобода ответили: вызовы переселенцев на комиссию не запрещены законом и регламентируются положением о комиссии, утвержденным райисполкомом. Там так же проинформировали: благодаря таким проверкам уже упредили не один случай необоснованных выплат денежных средств из бюджета.

Действующими законодательными актами не запрещается при рассмотрении документов на комиссии приглашать внутренне перемещенных лиц

«Действующими законодательными актами не запрещается при рассмотрении документов на комиссии приглашать внутренне перемещенных лиц. Одновременно сообщаем, что в период работы комиссии было упреждено 17 случаев незаконного получения ежемесячной адресной помощи на проживание путем проведения собеседования и установления факта отсутствия лиц по указанным ими местам фактического проживания», – говорится в ответе на информационный запрос.

Между тем организации переселенцев и правозащитников собираются отстаивать свою точку зрения в суде: доказывать злоупотребление служебным положением со стороны чиновников.

Сейчас в Индустриальном районе Днепра состоит на учете почти 6 тысяч переселенцев, более половины из них получают ежемесячные социальные выплаты от государства.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)