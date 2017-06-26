Уряд США допомагає переселенцям в Україні почати новий бізнес

У Києві на вуличному ярмарку у суботу переселенці з Криму і Донбасу хвалилися своїми досягненнями в бізнесі. Відкрити нову справу їм допомогли Міжнародна організація з міграції та Агентство США з міжнародного розвитку. Міжнародні донори про новітніх малих бізнесменів кажуть – вони герої. На ярмарку свої досягнення представляли 100 підприємців.

Як випікати кураб’є і пахлаву Ельмаз Куратова навчилася ще в дитинстві від бабусі. Бабусині рецепти згодились, коли, вигнана російською окупацією з Сімферополя, Ельмаз опинилась у Вінниці. Переселенцям запропонували допомогу, і вона попросила духовку, щоб відкрити власний солодкий бізнес.

«Одна духовка – цього досить для початку, я так вважаю. Одна духовка, кондитерський мішок – це те, чого у мене не було під рукою», – каже переселенка з Криму Ельмаз Куратова.

Олександр Кононов – родом із Сєверодонецька Луганської області. Кілька останніх років возив волонтерську допомогу на фронт, навіть побував у полоні сепаратистів. Тепер оселився у селі під Житомиром, завів козину ферму.

«Я виграв грант, придбали мені на ферму тюкователь для сіна. Як переселенцю допомагають, невеличкі гранти на розвиток домашнього господарства», – каже переселенець з Луганської області Олександр Кононов.

Голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред Профазі ділиться враженнями: «Це справжні українські герої. Вони змогли перебороти серйозні життєві труднощі. Біженці, яких позбавив домівки конфлікт на сході України. З невеличкою допомогою від Міжнародної організації з міграції, від Уряду США, інших донорів, вони змогли знову стати на ноги, розпочати власний бізнес і так знайти вихід із цієї складної ситуації».

Вони не опустили руки, їм не забракло сміливості взятися за нову справу, розпочати життя заново

«Мене надихає приклад підприємців, які тут зібралися. Вони не опустили руки, їм не забракло сміливості взятися за нову справу, розпочати життя заново», – каже посол США в Україні Марі Йованович.

Мікрогранти, що їх отримали переселенці від міжнародних донорів, не бозна-які гроші навіть за українськими мірками – від кількасот доларів до кількох тисяч. І це, як полюбляють говорити американці, не сама рибка, а вудка, щоб її ловити. Але такий маленький поштовх справді робить різницю. Переселенцям допомогли з вудками – і ось вона, рибка. Хтось зайнявся овочами, хтось качає мед. Шиють одяг, виготовляють сувеніри, майструють меблі, варять каву. Люди, що втратили, здавалося, все – і роботу, і житло, починають нову справу, стають економічно незалежними, обживаються з родинами на новому місці.

Принаймні приклад новонароджених бізнесів на цьому вуличному ярмарку доводить, що це можливо.