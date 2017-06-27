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Более 200 переселенцев в преддверии Дня Конституции собрались у стен Кабинета министров Украины в Киеве с требованием соблюдения их права на жилье. Верховная Рада ранее приняла закон, согласно которому переселенцы могут взять льготный кредит на жилье, или государство может заплатить 50% стоимости. Но под этот закон до сих пор не выделено ни гривны денег. По словам организаторов митинга, принятые законодательные акты о помощи переселенцам на сегодняшний день блокируются в Министерстве финансов Украины. В секретариате Кабинета министров Украины обращение участников акции приняли и пообещали найти механизм для урегулирования проблемы.

У здания Кабмина 27 июня в преддверии Дня Конституции собрались более 200 переселенцев из Донбасса. Люди скандировали: «Знают ли в Европе, как нас переселяют? Минфин выходи!».

Главным требованием собравшихся было соблюдение государством их права на жилье. Конституцией предусмотрено право каждого гражданина на жилье, кроме того, в 2015 году в законе «О правах временно перемещенных лиц» отмечалось, что переселенцы могут получать льготное жилье.

Эта норма не выполняется, говорит Алена, которая была вынуждена выехать из Донецка в 2014 году и с тех пор не может отложить ни копейки на образование своих детей. Оплата жилья съедает весь скудный бюджет. Алена готова взять кредит на доступных условиях или частично оплатить квартиру, но государство не дает и такой возможности: «Мы 3 года получаем одни обещания, и мы хотим получить возможность, где жить, где жить нашим детям. У меня семья, двое детей, которых нужно поднимать, я, безусловно, нуждаюсь в жилье, приходится платить башенные суммы за аренду и квартплату. И то, что выделяет государство на моих детей, 1700 гривен – этого даже квартплату заплатить не хватает».

Верховная Рада Украины приняла программу «Доступное жилье» для переселенцев и воинов АТО. Ее суть в том, что на первичном рынке люди могут приобрести жилье под низкий процент или с 50% скидкой. Организатор акции, глава общественной организации «Мій дім юа» Юлия Дрюк-Ильяшенко, рассказывает, что эта программа остается лишь на бумаге и не подкреплена деньгами из бюджета.

У нас есть уже два закона: закон о правах временно-перемещенных лиц, статья 17 гарантирует нам льготы на получение жилья. И закон №1954 не работает

«У нас есть уже два закона: закон о правах временно-перемещенных лиц, статья 17 гарантирует нам льготы на получение жилья. И закон №1954, который никак не созреет, к сожалению, закон пустой, он не работает. И вот люди пришли, чтобы власть снизошла и приняла эти проекты постановления фонда молодежного кредитования, потому что в нем предусмотрено все до мелочи. Но этот проект постоянно возвращают», – считает Юлия Дрюк-Ильяшенко.

В законопроект «О внесении изменений в бюджет 2017 года» не заложено ни единой копейки на реализацию программы «Доступное жилье»

Люди предлагают пустить на финансирование жилищных программ конфискованные деньги Януковича. Но в изменениях бюджета на вторую половину 2017 года не заложено ни одной гривны на строительство жилья для внутренне перемещённых лиц, рассказывает народный депутат Наталья Веселова: «Сейчас рассматривается законопроект «О внесении изменений в бюджет 2017 года», и там не заложено ни единой копейки на реализацию программы «Доступное жилье». Сейчас мы вышли привлечь внимание к этой проблеме и добиться от Кабмина и от Верховной Рады внесения изменений в бюджет на 2017 год, и мы требуем заложить средства на реализацию этой программы».

Я сейчас это сделаю технически, зарегистрирую обращение

Министерство финансов заблокировало программы по обеспечению жильем переселенцев, считают организаторы акции. Люди подписали несколько петиций с требованиями предоставить им жилье, и передали их в секретариат Кабмина и Министерства финансов. Обращения принял представитель департамента коммуникаций с общественностью Кабинета министров Михаил Шевченко и пообещал реакцию в течении 10 дней: «Я сейчас это сделаю технически, зарегистрирую обращение, а после этого будет обрабатывать секретариат Кабмина. А уже специалисты в секретариате, они специализированно смогут ответить на запрос. Это может только профильное подразделение прокомментировать».

Главными аргументами собравшихся было то, что они не просят от государства подачек, а требуют реализации своих прав на доступное жилье. По мнению людей, правительство само должно быть заинтересовано, чтобы как можно больше людей выезжало из оккупированной части Донбасса, а не возвращалось назад из-за недоступности жилья, как это происходит сейчас.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)