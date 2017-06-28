(Друкуємо мовою оригіналу)

В Киеве на театральный проект «Class Act: Схід – Захід» собрались 20 подростков с Востока и Запада Украины. Из города Счастья Луганской области, который живет под регулярными обстрелами, и из Клесова Ровненской области – одного из центров незаконной добычи янтаря. О чем думают и мечтают подростки из «серых зон» Украины? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали драматург Наталья Ворожбит и участники проекта Влад Рожков и Наталья Исюк.

– В прошлом году «Сlass Act» объединил подростков из Попасной и Нововолынска. Кто приехал в этом году и почему именно из этих городов пригласили детей?

Наталья Ворожбит: Мы выбираем города, где сейчас из-за определенных ситуаций детям действительно сложно. В этом году это Счастье (Луганская область) и Клесово (Ровненская область). По 10 детей из каждого города привозим в Киев. Пять дней они пишут пьесы, потом еще за 5 дней профессиональные режиссеры и актеры ставят 10 пьес. Мы не задаем никаких тем. Они рождаются в процессе. Подростки сами их предлагают.

Мы отбирали детей по двум принципам: драматургический потенциал и открытость

Все школьники сложные – и это нормально. Я сама такой же была. А вот регионы, где они живут – вот это именно тяжело. Мы отбирали детей по двум принципам: драматургический потенциал и открытость. Человек должен уметь писать интересные тексты, также мы обращали внимание на его личную историю – чувствовали его боль. Если есть внутренний конфликт, то человек сможет об этом рассказать в пьесе. И ему станет легче морально, и пьеса выйдет.

– В этом году темы пьес будут не военные. С чем вы это связываете?

Они пишут пьесу в паре – восток и запад. У нас только одна пьеса про войну

​Наталья Ворожбит: Я знаю, что эта тема детей беспокоит, болит, но сейчас они приехали на каникулы, хотели бы отдохнуть и не вспоминать о войне. Это их выбор. Они пишут пьесу в паре – восток и запад. У нас только одна пьеса про войну, остальные – про любовь, дружбу, предательство, фантастические истории о спасении мира, личные истории…

Влад Рожков: Моя пьеса рассказывает о спортсмене, который травмировался на соревнованиях. После этого с ним стали происходить странные ситуации. Пока он лежал в больнице, ему казалось, что он попал в другое тело. И там сталкивался с разными трудностями, боялся, что уже никогда не вернется к прежней жизни, но стоило выйти из больницы, и все стало налаживаться.

Наталья Исюк: Наша история называется «Как сделать правильно?». Мы объединили две войны, которые не похожи между собой. Брат, который жил в Счастье, переезжает к сестре в Клесово. Он ее не предупреждает, неудачно шутит, из-за чего сестра очень разозлилась. В Клесово он живет 2 месяца и, заработав деньги на добыче янтаря, возвращается в Счастье, где продолжается война.

– Какими вы представляли своих ровесников из другого региона?

Думал, что, может, нас будут обвинять, что мы виноваты в том, что происходит на Донбассе

​Влад Рожков: Я думал, что они все тапки деревенские, ведь Клесово – это поселок городского типа. А они современные, интересные. Думал, что, может, нас будут обвинять, что мы виноваты в том, что происходит на Донбассе.

– Чем сейчас живут ваши города и поселки?

Влад Рожков: Все замерло. Люди ищут работу, но ее нет. Перестали строить все, что планировалось до военного конфликта. Многие повыезжали. Каких-то развлечений в городе нет. Мы просто гуляем на улице, в футбол играем.

Наталья Исюк: У нас есть клуб, но мы туда не ходим. Поэтому тоже гуляем по улице, сидим на детских площадках. А чем нам еще заниматься? Кино, театра, музеев у нас нет в поселке.

– Есть ли какой-то эффект от участия детей в таких пьесах?

Была в прошлом году девочка, которая вообще не разговаривала. А потом ее было не остановить

​Наталья Ворожбит: Дети раскрываются. Они становятся свободными. Была в прошлом году девочка, которая вообще не разговаривала. А потом ее было не остановить. Дети знакомятся с новыми профессиями – режиссер, театральный художник.

Наталья Исюк: Мы надеемся вернуться домой и поставить там пьесу, пригласить мэра, чтобы он нам потом предоставил помещение. Я не планирую вообще оставаться в Клесово. Буду поступать в Ровно. Хочу учиться на фотографа. Мне это нравится. И я не одна такая в своем городе. Много молодежи собирается уезжать, так как они считают, что в нашем поселке нет культурного развития.

Три года жить в режиме «войны» очень сложно

​Влад Рожков: Я хочу начать заниматься спортом. Хотел поступить в театральный на актера. Конечно, хочу выехать из Счастья, потому что три года жить в режиме «войны» очень сложно. Взрослые перестали выезжать на природу, боятся куда-то отпускать детей.

– Меняются ли настроения детей сейчас?

Настроение детей зависит даже от настроения директора школы, как он себя позиционирует по отношению к Украине, ко всему происходящему

​Наталья Ворожбит: Все зависит от города, о котором мы говорим. Настроение детей зависит даже от настроения директора школы, как он себя позиционирует по отношению к Украине, ко всему происходящему.

К примеру, в Попасной, где люди месяцами сидели в подвалах, молодежь была очень открытая. В Николаевке наоборот – дети рассказывали все в слезах, не хотели с нами общаться, мы очень долго искали к ним подход. Но я думаю, что Николаевка просто держится в руках одного и того же человека – хозяина главного предприятия – поэтому там у всех одинаковая реакция.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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