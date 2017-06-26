Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
(Друкуємо мовою оригіналу)
На Харьковщине переселенцы из Горловки организовали бесплатный лагерь для детей, вынужденно покинувших оккупированные территории Донбасса. Палаточный лагерь «Берендей» развернули недалеко от Изюма, вместе с переселенцами отдыхают и дети из малообеспеченных семей из ближайших сел. Тут подростки могут взять свое первое интервью или написать заметку, так как лагерь посвящен журналистике и медиаобразованию. Но самое интересное, что вся смена у девочек и мальчиков проходит без мобильных телефонов, интернета и соцсетей – разрешается звонить только родителям.
Палатки лагеря «Берендей» с начала июня стоят в селе Спиваковка Изюмского района Харьковской области. В течение двух смен тут смогут отдохнуть, попробовать себя в роли журналиста и оздоровиться более пятидесяти школьников, среди которых – вынужденные переселенцы из Донбасса.
Саша Никулин – представитель журналисткой семьи из Горловки. Показывает палатку на троих: здесь с друзьями спят и пишут – все-таки лагерь с медиа-уклоном.
«Тут у нас спальники, карематы, фонарик есть», – показывает временное жилище Саша. Парень рассказывает: в лагере «Берендей» детей учат, как писать и создавать блоги, дают разные творческие задания. Где-то среди вещей в палатке затерялся его корреспондентский блокнот.
«А я его потерял. У меня тут были записи какие-то, но я потерял где-то в вещах», – ведет поиски блокнота юный корреспондент. И вот находит обрывки тетрадных листов в клеточку с сочинением о жизни в лагере.
«В один прекрасный день Анастасия Бойко предложила сделать мне макияж, я согласился. Они нанесли мне тональный крем и блёстки. Потом некий Евгений начал разрисовывать мне ноги красной помадой и лаком», – так описывает один из дней двухнедельной смены Александр Никулин. Ныне Саша с семьей живет в Краматорске. Домой в Горловку семья не может вернуться, так как его родители писали для враждебного боевикам сайта. «Они работали на сайте, который в «ДНР» запрещен, и они из-за этого в «черном списке», – рассказывает Саша.
Мы не занимаемся политическими дискуссиями, но лагерь четко украино-ориентированный. В какие-то необходимые моменты четко проясняем: «Мы любимо Україну, українську мову»
Вообще-то в лагере «Берендей» предпочитают с юными отдыхающими не говорить о пережитом ужасе весны-лета 2014 года. Организаторам проекта, которые тоже покинули занятую сепаратистами Горловку, лишний раз не хочется травмировать детские души, рассказывает заместитель директора лагеря, журналист, педагог Ирина Шевченко: «Я – переселенец, я сознательно не поднимаю эту тему. Мы не занимаемся политическими дискуссиями, но лагерь четко украино-ориентированный. В какие-то необходимые моменты четко проясняем: «Мы любимо Україну, українську мову». Например, они спрашивают, а на каком языке писать? Я кажу: «Я була б вам дуже вдячна, якби ви писали українською. Але ви можете писати тією мовою, якою ви хочете», – поясняет позицию организаторов лагеря Ирина Шевченко.
Создать именно бесплатный, познавательный, посвященный журналистике лагерь для детей Ирина задумала с сыном Павлом Шевченко. Уже многие годы Ирина руководит основанной в Горловке газетой «Скрепка», которую создают подростки. После начала боевых действий вынуждена была с главным редактором медиагруппы «Скрепка» выехать в Харьков. Тут с начинающими корреспондентами, в том числе с земляками, продолжает выпускать газету.
Я бы не сказала, что мы учим журналистике – это какие-то элементы медиаобразования
«Я бы не сказала, что мы учим журналистике – это какие-то элементы медиаобразования. Например, мы посмотрели фильм, посидели, обсудили его, разобрали. Поговорили о режиссуре, о сценарии», – продолжает рассказ Ирина Шевченко. Мастер-классы с детьми проводят воспитанники, как тут говорят, «Скрепляндии» – это журналисты, работающие в киевских СМИ.
Что надо для хорошего интервью, спрашиваем мы у Саши Никулина? «Надо быть надоедливым, задавать всякие вопросы», – серьёзно объясняет Саша. В этом лагере стандартный распорядок дня: подъем, зарядка, водные процедуры, спортивные и интеллектуальные игры, экскурсии в Изюмское лесничество и на дамбу, а по вечерам – песни под гитару.
Но на территории «Скрепляндии» запрещены мобильные. Телефоны выдают детям раз в два дня. Разве что, можно позвонить родителям. Последние с пониманием относятся к табу, утверждают организаторы лагеря. «Такое... На телефоне ведь – интернет. Уже привыкли более-менее. Уже вроде и привычно жить без телефона, у нас разные занятия», – с грустью говорят ребята. Без телефонов с интернетом дети хотя бы смогут наговориться, узнать друг о друге побольше, поделится своими идеями, уверен директор лагеря Павел Шевченко.
Если у детей телефоны не изымать, то они будут постоянно в телефоне, в интернете
«Им приходится общаться вживую, а не через интернет. 7 лет назад мы тоже так делали. По опыту, если у детей телефоны не изымать, то они будут постоянно в телефоне, в интернете, и их тогда очень сложно заставить собраться, делать что-то другое. Видите, все живые», – улыбается Павел Шевченко.
Вторая смена «Берендея» оканчивается 28 июня. Кроме этого проекта, активисты и волонтеры смогли организовать городской футбольный лагерь в Харькове – это предложения отдыха от «Крым SOS». Еще можно поехать на BXTL Global Camp в Волчанском районе Харьковской области. А детский бесплатный лагерь «Берендей» был организован благодаря организации International Alert из Великобритании и при поддержке Евросоюза.
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
FACEBOOK КОМЕНТАРІ