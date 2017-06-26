(Друкуємо мовою оригіналу)

На Харьковщине переселенцы из Горловки организовали бесплатный лагерь для детей, вынужденно покинувших оккупированные территории Донбасса. Палаточный лагерь «Берендей» развернули недалеко от Изюма, вместе с переселенцами отдыхают и дети из малообеспеченных семей из ближайших сел. Тут подростки могут взять свое первое интервью или написать заметку, так как лагерь посвящен журналистике и медиаобразованию. Но самое интересное, что вся смена у девочек и мальчиков проходит без мобильных телефонов, интернета и соцсетей – разрешается звонить только родителям.

Палатки лагеря «Берендей» с начала июня стоят в селе Спиваковка Изюмского района Харьковской области. В течение двух смен тут смогут отдохнуть, попробовать себя в роли журналиста и оздоровиться более пятидесяти школьников, среди которых – вынужденные переселенцы из Донбасса.

Саша Никулин – представитель журналисткой семьи из Горловки. Показывает палатку на троих: здесь с друзьями спят и пишут – все-таки лагерь с медиа-уклоном.

«Тут у нас спальники, карематы, фонарик есть», – показывает временное жилище Саша. Парень рассказывает: в лагере «Берендей» детей учат, как писать и создавать блоги, дают разные творческие задания. Где-то среди вещей в палатке затерялся его корреспондентский блокнот.

«А я его потерял. У меня тут были записи какие-то, но я потерял где-то в вещах», – ведет поиски блокнота юный корреспондент. И вот находит обрывки тетрадных листов в клеточку с сочинением о жизни в лагере.

«В один прекрасный день Анастасия Бойко предложила сделать мне макияж, я согласился. Они нанесли мне тональный крем и блёстки. Потом некий Евгений начал разрисовывать мне ноги красной помадой и лаком», – так описывает один из дней двухнедельной смены Александр Никулин. Ныне Саша с семьей живет в Краматорске. Домой в Горловку семья не может вернуться, так как его родители писали для враждебного боевикам сайта. «Они работали на сайте, который в «ДНР» запрещен, и они из-за этого в «черном списке», – рассказывает Саша.

Мы не занимаемся политическими дискуссиями, но лагерь четко украино-ориентированный. В какие-то необходимые моменты четко проясняем: «Мы любимо Україну, українську мову»

Вообще-то в лагере «Берендей» предпочитают с юными отдыхающими не говорить о пережитом ужасе весны-лета 2014 года. Организаторам проекта, которые тоже покинули занятую сепаратистами Горловку, лишний раз не хочется травмировать детские души, рассказывает заместитель директора лагеря, журналист, педагог Ирина Шевченко: «Я – переселенец, я сознательно не поднимаю эту тему. Мы не занимаемся политическими дискуссиями, но лагерь четко украино-ориентированный. В какие-то необходимые моменты четко проясняем: «Мы любимо Україну, українську мову». Например, они спрашивают, а на каком языке писать? Я кажу: «Я була б вам дуже вдячна, якби ви писали українською. Але ви можете писати тією мовою, якою ви хочете», – поясняет позицию организаторов лагеря Ирина Шевченко.

Создать именно бесплатный, познавательный, посвященный журналистике лагерь для детей Ирина задумала с сыном Павлом Шевченко. Уже многие годы Ирина руководит основанной в Горловке газетой «Скрепка», которую создают подростки. После начала боевых действий вынуждена была с главным редактором медиагруппы «Скрепка» выехать в Харьков. Тут с начинающими корреспондентами, в том числе с земляками, продолжает выпускать газету.

Я бы не сказала, что мы учим журналистике – это какие-то элементы медиаобразования

«Я бы не сказала, что мы учим журналистике – это какие-то элементы медиаобразования. Например, мы посмотрели фильм, посидели, обсудили его, разобрали. Поговорили о режиссуре, о сценарии», – продолжает рассказ Ирина Шевченко. Мастер-классы с детьми проводят воспитанники, как тут говорят, «Скрепляндии» – это журналисты, работающие в киевских СМИ.

Что надо для хорошего интервью, спрашиваем мы у Саши Никулина? «Надо быть надоедливым, задавать всякие вопросы», – серьёзно объясняет Саша. В этом лагере стандартный распорядок дня: подъем, зарядка, водные процедуры, спортивные и интеллектуальные игры, экскурсии в Изюмское лесничество и на дамбу, а по вечерам – песни под гитару.

Но на территории «Скрепляндии» запрещены мобильные. Телефоны выдают детям раз в два дня. Разве что, можно позвонить родителям. Последние с пониманием относятся к табу, утверждают организаторы лагеря. «Такое... На телефоне ведь – интернет. Уже привыкли более-менее. Уже вроде и привычно жить без телефона, у нас разные занятия», – с грустью говорят ребята. Без телефонов с интернетом дети хотя бы смогут наговориться, узнать друг о друге побольше, поделится своими идеями, уверен директор лагеря Павел Шевченко.

Если у детей телефоны не изымать, то они будут постоянно в телефоне, в интернете

«Им приходится общаться вживую, а не через интернет. 7 лет назад мы тоже так делали. По опыту, если у детей телефоны не изымать, то они будут постоянно в телефоне, в интернете, и их тогда очень сложно заставить собраться, делать что-то другое. Видите, все живые», – улыбается Павел Шевченко.

Вторая смена «Берендея» оканчивается 28 июня. Кроме этого проекта, активисты и волонтеры смогли организовать городской футбольный лагерь в Харькове – это предложения отдыха от «Крым SOS». Еще можно поехать на BXTL Global Camp в Волчанском районе Харьковской области. А детский бесплатный лагерь «Берендей» был организован благодаря организации International Alert из Великобритании и при поддержке Евросоюза.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)