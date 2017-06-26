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26 Червень 2017, Київ 20:53
Відео

Табір неподалік Харкова приймає дітей-переселенців (відео)

Табір неподалік Харкова приймає дітей-переселенців (відео)
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На Харківщині переселенці із окупованої Горлівки, що на Донеччині, організували безкоштовний табір для дітей, які вимушено залишили окуповані території Донбасу. Наметовий табір «Берендей» розгорнули недалеко від Ізюма. Тут підлітки можуть взяти своє перше інтерв'ю або написати замітку, так як табір присвячений журналістиці і медіаосвіті. Але найцікавіше, що вся зміна у дівчаток і хлопчиків проходить без мобільних телефонів, інтернету і соцмереж – дозволяється телефонувати лише батькам.

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