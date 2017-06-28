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28 Червень 2017, Київ 19:57
Культура

Подростки Луганской и Ровенской областей поставят пьесу про копателей янтаря

Підлітки Донбасу і Рівненської області поставлять п'єсу про копачів бурштину
Будь ласка, зачекайте
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ЗАВАНТАЖИТИ

Михаил Штекель

Дарья Проказа

Донбасс.Реалии

(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце июня в Киеве уже во второй раз пройдет фестиваль «Class Act: Схід-Захід» – профессиональные режиссеры и драматурги поставят 10 пьес, которые напишут 20 подростков из Луганской и Ровенской областей. Молодые театралы работают в парах – один человек с Донбасса, другой с запада страны. Ровенскую область в пару прифронтовому региону выбрали не случайно – здесь нелегально добывают янтарь, и организаторы проекта говорят, что атмосфера здесь чуть ли не военная.

Образ бабы Гали, которая всю жизнь моет янтарь, 16-летняя Оксана Тарасюк создавала, вдохновляясь собственной бабушкой. Ее постановка про жизнь добытчиков янтаря – автобиографичная. Вместе с ребятами из Луганской и родной Ровенской области в рамках проекта «Class Act: Схід-Захід» она написала за 5 дней собственную пьесу, а теперь наблюдает, как профессиональные актеры, драматурги и режиссеры воплощают придуманное на сцене.

Оксана Тарасюк
Оксана Тарасюк

Весь Клесов этим занимается, зарабатывает этим деньги. Я хочу показать, как это реально происходит
Оксана Тарасюк

«Весь Клесов (село – ред.) этим занимается, зарабатывает этим деньги. Они себя могут считать звездами, но на самом деле это – просто нелюди, которые копают и уничтожают землю. У меня почти нет друзей. Те, кого люблю я, не любят меня в ответ и наоборот. Я хочу показать, как это реально происходит», – говорит Оксана. Она любит театр и когда вырастет, хочет стать драматургом.

Бабушку Галю в пьесе девочки сыграла Олеся Жураковская. Актриса рассказывает: в прошлом году приходила посмотреть на спектакли детей проекта Class Act, а в этом сама попросилась участвовать в постановке. Олеся с удовольствием сотрудничает с молодыми драматургами. И тогда, и сейчас актрису поражает искренность и добрая наивность подростков. Ее «баба Галя» – кормилица всей семьи. Работы кроме добычи янтаря в Клесове нет. «И вот эта бабушка воспитывает свою внучку, содержит свою маму, свою дочку. Всех. Такой объединяющий образ женщины-мамы, которая вынуждена выживать и выживает в любых обстоятельствах», – говорит Жураковская.

Олеся Жураковская
Олеся Жураковская

В этом году про войну подростки хотят забыть

Проект «Class Act: Схід-Захід» проходит в Киеве уже второй раз. В прошлом году в Киеве приезжали подростки из Попасной Луганской области и Нововолынска Волынской области. В этом году село Клесов Ровенской области было выбрано не случайно, говорит пресс-секретарь проекта «Class Act: Схід-Захід» Анастасия Пугач.

Именно это – центр, разгоравшихся в нашей стране «бурштыновых» скандалов
Анастасия Пугач

«Именно это – центр, разгоравшихся в нашей стране «бурштыновых» скандалов. Дети даже говорят: «У нас там своя война». Мужчины ходят в камуфляже и резиновых сапогах, то же самое можно встретить на востоке. Старшеклассники и даже дети младших классов тоже ходят в камуфляже, то есть уже в школе начинают участвовать в этом промысле», – рассказывает Пугач.

При этом тему войны дети в своих пьесах почти не затрагивают, рассказывает она. Если в предыдущем году про боевые действия писали участники и с востока, и с запада страны, то теперь наоборот, хотят все забыть.

Девятиклассник Михаил Абдулин живет в городе Счастье Луганской области. Про войну он говорит неохотно – в родном городе прямо на его глазах погибло 5 человек, в Луганске убили хорошего друга.

Тему немного войны затронули
Михаил Абдулин

«Тему немного войны затронули, были скандалы, даже драки так сказать были. Но все равно, все прошло замечательно, написали вместе на украинском языке», – рассказал Михаил. Театр отвлекает его от мыслей о войне и дает отдохнуть.

Михаил Абдулин
Михаил Абдулин

Тексты получились очень интересные – режиссер

Отобрать подростков для проекта было непросто, говорит координатор Наталья Ворожбит. Вместе со своей командой она проводила театральные тренинги в школах Счастья и Клесова. Детям предложили написать сочинения на несколько тем, в том числе о приключении, о котором не рассказали бы родителям.

Все истории объединяет общей канвой, рассказал основной режиссер проекта Максим Голенко, главный режиссер «Дикого театра».

Я был по-хорошему в шоке, насколько интересные получились тексты
Максим Голенко

«Мы попробовали собрать лучших и интересных молодых режиссеров. Это – и Влада Белозоренко, и Андрей Май, и Павел Арье. Мы верим, что это будет интересное зрелище. Я был по-хорошему в шоке, насколько интересные получились тексты», – подчеркнул Голенко.

Представление состоится 30 июня в помещении Национальной музыкальной академии Украины. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Формат театрального сотрудничества Class Act придумали 25 лет назад в Шотландии, в эдинбургском театре Traverse. В прошлом году в Украину приезжала одна из основательниц этого направления, Никола Маккартни. Суть проекта – объединение усилий профессиональных театралов и подростков, а цель – популяризация театра и раскрытие способностей детей.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу

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