Михаил Штекель

Дарья Проказа

Донбасс.Реалии

(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце июня в Киеве уже во второй раз пройдет фестиваль «Class Act: Схід-Захід» – профессиональные режиссеры и драматурги поставят 10 пьес, которые напишут 20 подростков из Луганской и Ровенской областей. Молодые театралы работают в парах – один человек с Донбасса, другой с запада страны. Ровенскую область в пару прифронтовому региону выбрали не случайно – здесь нелегально добывают янтарь, и организаторы проекта говорят, что атмосфера здесь чуть ли не военная.

Образ бабы Гали, которая всю жизнь моет янтарь, 16-летняя Оксана Тарасюк создавала, вдохновляясь собственной бабушкой. Ее постановка про жизнь добытчиков янтаря – автобиографичная. Вместе с ребятами из Луганской и родной Ровенской области в рамках проекта «Class Act: Схід-Захід» она написала за 5 дней собственную пьесу, а теперь наблюдает, как профессиональные актеры, драматурги и режиссеры воплощают придуманное на сцене.

Весь Клесов этим занимается, зарабатывает этим деньги. Я хочу показать, как это реально происходит

«Весь Клесов (село – ред.) этим занимается, зарабатывает этим деньги. Они себя могут считать звездами, но на самом деле это – просто нелюди, которые копают и уничтожают землю. У меня почти нет друзей. Те, кого люблю я, не любят меня в ответ и наоборот. Я хочу показать, как это реально происходит», – говорит Оксана. Она любит театр и когда вырастет, хочет стать драматургом.

Бабушку Галю в пьесе девочки сыграла Олеся Жураковская. Актриса рассказывает: в прошлом году приходила посмотреть на спектакли детей проекта Class Act, а в этом сама попросилась участвовать в постановке. Олеся с удовольствием сотрудничает с молодыми драматургами. И тогда, и сейчас актрису поражает искренность и добрая наивность подростков. Ее «баба Галя» – кормилица всей семьи. Работы кроме добычи янтаря в Клесове нет. «И вот эта бабушка воспитывает свою внучку, содержит свою маму, свою дочку. Всех. Такой объединяющий образ женщины-мамы, которая вынуждена выживать и выживает в любых обстоятельствах», – говорит Жураковская.

В этом году про войну подростки хотят забыть

Проект «Class Act: Схід-Захід» проходит в Киеве уже второй раз. В прошлом году в Киеве приезжали подростки из Попасной Луганской области и Нововолынска Волынской области. В этом году село Клесов Ровенской области было выбрано не случайно, говорит пресс-секретарь проекта «Class Act: Схід-Захід» Анастасия Пугач.

Именно это – центр, разгоравшихся в нашей стране «бурштыновых» скандалов

«Именно это – центр, разгоравшихся в нашей стране «бурштыновых» скандалов. Дети даже говорят: «У нас там своя война». Мужчины ходят в камуфляже и резиновых сапогах, то же самое можно встретить на востоке. Старшеклассники и даже дети младших классов тоже ходят в камуфляже, то есть уже в школе начинают участвовать в этом промысле», – рассказывает Пугач.

При этом тему войны дети в своих пьесах почти не затрагивают, рассказывает она. Если в предыдущем году про боевые действия писали участники и с востока, и с запада страны, то теперь наоборот, хотят все забыть.

Девятиклассник Михаил Абдулин живет в городе Счастье Луганской области. Про войну он говорит неохотно – в родном городе прямо на его глазах погибло 5 человек, в Луганске убили хорошего друга.

Тему немного войны затронули

«Тему немного войны затронули, были скандалы, даже драки так сказать были. Но все равно, все прошло замечательно, написали вместе на украинском языке», – рассказал Михаил. Театр отвлекает его от мыслей о войне и дает отдохнуть.

Тексты получились очень интересные – режиссер

Отобрать подростков для проекта было непросто, говорит координатор Наталья Ворожбит. Вместе со своей командой она проводила театральные тренинги в школах Счастья и Клесова. Детям предложили написать сочинения на несколько тем, в том числе о приключении, о котором не рассказали бы родителям.

Все истории объединяет общей канвой, рассказал основной режиссер проекта Максим Голенко, главный режиссер «Дикого театра».

Я был по-хорошему в шоке, насколько интересные получились тексты

«Мы попробовали собрать лучших и интересных молодых режиссеров. Это – и Влада Белозоренко, и Андрей Май, и Павел Арье. Мы верим, что это будет интересное зрелище. Я был по-хорошему в шоке, насколько интересные получились тексты», – подчеркнул Голенко.

Представление состоится 30 июня в помещении Национальной музыкальной академии Украины. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Формат театрального сотрудничества Class Act придумали 25 лет назад в Шотландии, в эдинбургском театре Traverse. В прошлом году в Украину приезжала одна из основательниц этого направления, Никола Маккартни. Суть проекта – объединение усилий профессиональных театралов и подростков, а цель – популяризация театра и раскрытие способностей детей.

​

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу