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Еще одной жительнице зоны АТО присудили компенсацию за разрушенное артиллерией жилье. Это не первый случай, но пока ни один из истцов так и не получил деньги – государство опротестовывает решения в Высшем специализированном суде, и их возвращают на повторное рассмотрение. Правозащитники называют такое поведение одного из высших судов страны – уходом от ответственности. Кто именно обстрелял дом, в судах не рассматривается – адвокаты ссылаются на формулировки закона о борьбе с терроризмом начала 2000-х годов.

Чуть больше 2 миллионов гривен – столько должна получить из государственного бюджета жительница Авдеевки за свой разрушенный дом. Жилья она лишилась еще осенью 2014 года, а в суд подала только в конце прошлого года. Рассмотрение дела заняло 8 месяцев. В благотворительном фонде «Право на защиту», который помогал ей представлять интересы в суде, говорят, что главным было, во-первых, подтвердить право собственности на дом, а во-вторых, проходить в качестве пострадавшей в уголовном производстве по статье 258 (терроризм). Уголовное дело в свое время открыли по факту разрушения дома артиллерийским огнем. Суд не интересовало, с какой стороны стреляли и нашли ли виновного в совершении террористического акта.

«В мотивации нашей позиции мы базировались на нормах закона о борьбе с терроризмом, а именно на нормах статьи 19 – любой ущерб, который причинен террористическим актом, подлежит компенсации за счет государственного бюджета», – говорит Юлия Трало, координатор «Права на защиту» по вопросам предоставления правовой помощи. Она напоминает, что у подобных дел есть срок давности – не больше трех лет должно пройти с момента разрушения или повреждения дома в результате террористического акта. Важна и квалификация уголовного производства – именно терроризм, а не, например, уничтожение имущества.

Всего в практике благотворительного фонда – одиннадцать таких дел. По двум из них, включая нынешний, суды первой инстанции приняли решение в пользу истцов, по двум – не поддержали требования жителей Донбасса, остальные продолжают рассматриваться. Еще два десятка подобных случаев – на рассмотрении юристов фонда. Предыдущее успешное для пострадавшего решение уже оспорили в апелляционном суде. Трало известно про еще четыре дела о компенсациях, которые ведут другие правозащитные организации.

Пострадавших домов – тысячи, исков про компенсации – десятки

Как сообщало ранее Радио Свобода, в одной только Авдеевке пострадавших домов за три года войны около 900. При этом в юридическом отделе военно-гражданской администрации города говорят: за все время из судов или от адвокатов приходило около десятка запросов. По данным украинских СМИ, по состоянию на лето 2016 года, общее количество разрушенных во время войны домов и построек превысило 13 тысяч. Весной 2016 года денежную компенсацию присудили жительнице Славянска, в феврале 2017-го – жителям села Водяное.

Директор Центра стратегических дел Украинской Хельсинской спилки по правам человека Михаил Тарахкало говорит, что обратиться в Европейский суд по правам человека истцы не могут – Высший специализированный суд не ставит точку в этом решения и отправляет дела на повторное рассмотрение. По мнению юриста, ВКС просто отказывается от ответственности.

Высший суд – это тот инструмент, который может решить эту проблему и четко выразить свою правовую позицию

«Высший суд – это тот инструмент, который может решить эту проблему и четко выразить свою правовую позицию, в каких случаях какой объем ущерба должен компенсироваться, каким образом он должен компенсироваться, должно ли государство за это платить или нет. Поставьте точку в своем решении, если вы считаете, что компенсация не должна присуждаться, так и напишите в своем решении», – говорит Тарахкало.

Сегодня Украинская хельсинская спилка ведет около полусотни дел про компенсации, и позиция про необходимость выплат очень сильная, нужны серьезные аргументы, чтобы в ней отказать, считает юрист. Чтобы возложить ответственность, в том числе, за разрушенное жилье на Россию, необходимы дальнейшие уголовные расследования связей боевиков и России, а также экспертизы по виновным за обстрелы.

Связать обстрелы с Россией будет непросто – адвокат

Связать разрушение домов с Россией будет непросто, считает и адвокат Игорь Головань, который до войны проживал в Донецке. А вот ответственность на Украину за теракты закон про борьбу с терроризмом, принятый еще в 2003 году, возлагает однозначно.

Чтобы говорить о Российской Федерации, нужно четче говорить, что там происходит. Именно потому, я думаю, и дел таких мало

«И государство, и часто граждане очень аккуратно ходят между струек и не называют вещи своими именами. Чтобы говорить о Российской Федерации, нужно четче говорить, что там происходит. Именно потому, я думаю, и дел таких мало, что крайне мало веры в то, что это все произойдет», – считает адвокат. Юридически ситуация остается не до конца урегулированной, показывает практика адвоката. По словам адвоката, с одной стороны сегодняшние решения о предоставлении компенсаций можно оспорить – открытое криминальное производство факту терроризма могут закрыть или переквалифицировать. Это открывает дорогу для пересмотра решений. С другой стороны – в ближайшее время виновных в делах об обстрелах мирных жителей не найдут, считает Головань.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)