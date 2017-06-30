ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі зафіксували на 40% менше порушень режиму тиші

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє про зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на 40% минулого тижня порівняно з тижнем раніше (12-18 червня).

«Минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала на 40% менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Якщо подивитися на кількість вибухів від вогню зі застосуванням забороненого Мінськими угодами зброї, зокрема танків, мінометів та артилерії, у том числі реактивних систем залпового вогню, зниження рівня насильства було ще більш відчутним», – сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

За його словами, минулого тижня СММ зафіксувала приблизно 110 таких вибухів, водночас кількість таких вибухів за позаминулий тиждень становила 617.

Він зазначив, що зниження рівня насильства минулого тижня спостерігалося після того, як сторони в рамках так званого «хлібного перемир’я» знову поновили свої зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.