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Изменяя людей, менять и себя. Луганский стилист Юлия Королёва, переехав в Киев, стала не только помогать людям менять имидж и гардероб, но и поработала на фотосессиях звезд, а также съемке рекламных роликов для мировых компаний. Говорит, переезд в Киев стал новой ступенькой в ее карьере. Ведь клиенты в столице отличаются от луганских.

Луганчанка Юлия Королёва долгое время занималась маркетингом. После рождения сына решила, что хватит свою жизнь тратить на то занятие, которые ей неинтересно, и попробовала себя в том, что было по душе – стала стилистом. По словам Юлии Королёвой, первый клиент оказался проверкой не только на компетентность, но и психологическую подготовку. Смеется: чтобы в дальнейшем не пить постоянно валерьянку.

«Очень переживающая девочка была. Перемены, которые мы ей устроили – смена цвета волос, шопинг и гардероб, – они были классные и качественные. Но это был такой резкий переход от того, что было, к тому, что стало! Она не смогла это принять, не спала всю ночь, пила валерьянку. И мы решили, что будем все возвращать обратно. Приезжаю к ней на следующий день, а она: «Ой, а ты знаешь? Очень все даже ничего», – рассказывает Юлия.

В Луганске у Юлии была не только своя база клиентов и партнеров, но и даже рубрика в утренней программе «Підйом» Луганского областного телеканала, рассказывает ведущая Елена Бевз. Говорит: начинали с обычных советов от стилиста, а потом приглашали героев программы, которые могли ощутить на себе «волшебство превращения».

Это очень интересно, когда ты смотришь со стороны и можешь видеть, как меняется человек не только внешне, но и внутренне

«Это очень интересно, когда ты смотришь со стороны и можешь видеть, как меняется человек не только внешне, но и внутренне. Какой появляется огонь в глазах. Я даже сама побывала героиней одной из программ и ощутила на себе эти перемены. Вот до сих пор все советы Юли использую в жизни», – рассказывает Елена.

По словам Елены Бевз, профессиональный шопинг с Юлией Королёвой даже в других городах всегда получается беспроигрышным. Это золотое правило усвоила еще в Луганске.

«У нее будто рентген! Я говорю: «А может, сюда зайдем?» «Нет! Нам туда не нужно». «Ой, смотри, какой милый магазинчик». «Там нет того, что нам надо! А вот сюда зайдем». И мы заходим, а там такая красота, такой выбор и главное – те вещи, про которые я бы даже изначально не подумала», – говорит Елена.

Нас же еще и регион такой угольный. Были деньги, были желания, а масштаб был маленький. Хотелось, чтобы блестело все, чтобы видно было, что ты потратился и купил хорошую вещь

Переезд в Киев, как и у многих других людей из Луганской области, оказался незапланированным. Оказавшись в столице, Юлия столкнулась с рядом бытовых трудностей – поиск квартиры, школы для ребенка, а вот в профессиональном плане, наоборот, произошел приятный скачок. Это – и фотосессии известных украинских групп, и реклама мировых брендов. Говорит: тогда и поняла, что это знак – не останавливаться и вновь быть стилистом. Пришлось заново изучать рынок, где какие магазины, какие цены, какой ассортимент. На это ушло хоть и не много времени, но хватило, чтобы понять разницу между киевскими и луганскими клиентами, говорит Юлия.

«Если в Луганске мы долго разговаривали, долго ходили по магазинам, выбирали и примеряли. То в Киеве – на результат. Есть три часа, за это время надо сделать то-то. У нас же еще и регион такой угольный. Были деньги, были желания, а масштаб был маленький. Хотелось, чтобы блестело все, чтобы видно было, что ты потратился и купил хорошую вещь. Но я думаю, что это даже не от региона зависело, а именно от личности. Но такая проблема в Луганске была», – объясняет Юлия.

Кроме того, в Киеве мужчины к стилисту обращаются чаще, чем в Луганске. Но все же, главная ошибка в выборе гардероба присуща жителям всех областей, говорит стилист. Это неправильное распределение средств, которые тратятся на обновки. По словам Юлии Королёвой, на сезон хватит 5 базовых верхов и 5 базовых низов. Тогда в сумме человек получает 25 вариантов, в какой одежде он будет сегодня. Поэтому покупать целый шкаф вещей – бессмысленно. Лучше купить несколько вещей, но действительно качественных. А также сходить к хорошему парикмахеру и косметологу, говорит Юлия.

Я готовлю для него карту стиля – приблизительные образы с описанием

«Три основные мои услуги – это консультация, которая включает встречу: мы много разговариваем о человеке, чего он хочет. После этого я готовлю для него карту стиля – приблизительные образы с описанием. Это очень важно, чтобы это было в картинках у человека перед глазами», – говорит Юлия.

Далее разбор гардероба. Оказывается, вечная проблема женщин «мне нечего надеть» легко решается. Нужно пересмотреть все свои вещи. По словам Юлии Королёвой, в «хламе вещей» клиенток, которые они собрались выкидывать, обязательно есть то, что всегда будет в тренде, очень удобно и при компоновке с другой одеждой – просто идеально. Во время разбора гардероба находятся старые, но очень хорошие вещи, создаются новые образы, как и что правильно носить, составляется список вещей, который нужно будет купить в магазине. А уже потом – шопинг вместе со стилистом. По словам Юлии, самое легкое перевоплощение – это когда человек точно знает, чего хочет. Сложнее, если клиент лукавит об истинной причине желания измениться или не определился, а что же его не устраивает. Но правило работы во всех ситуациях одинаковое, говорит Юлия.

Мы все – особенные, индивидуальные и красивые. Глупо делать из человека кого-то, кем он не является

«Мы все – особенные, индивидуальные и красивые. Моя функция – подчеркнуть то настоящее, что есть. А не брать трендовые образы и навязывать их человеку только для того, чтобы его сочли своим в какой-то тусовке. Так легче всего. Ты никогда не повторишься, если будешь вытягивать что-то в человеке прекрасное и подчеркивать это с учетом моды, его образа жизни, удобства, запросов и того, что внутри. Глупо делать из человека кого-то, кем он не является», – говорит Юлия.

По словам стилиста, многие «минусы» людей все же надуманы. Человеку легче видеть свои придуманные изъяны, чем настоящую красоту. Да и к стилистам обращаются, когда очень хотят изменить что-то в своей жизни – выйти замуж, устроиться на более серьезную должность. Юлия Королёва признается: диплом психолога в ее работе очень помогает. Ведь изменения внешние – это, в первую очередь, внутренние улучшения.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)