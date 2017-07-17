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17 Липень 2017, Київ 19:57
Суспільство

Стилист из Луганска: В Киеве и на Донбассе разное понимание моды

Юлия Королёва

(Друкуємо мовою оригіналу)

Изменяя людей, менять и себя. Луганский стилист Юлия Королёва, переехав в Киев, стала не только помогать людям менять имидж и гардероб, но и поработала на фотосессиях звезд, а также съемке рекламных роликов для мировых компаний. Говорит, переезд в Киев стал новой ступенькой в ее карьере. Ведь клиенты в столице отличаются от луганских.

Луганчанка Юлия Королёва долгое время занималась маркетингом. После рождения сына решила, что хватит свою жизнь тратить на то занятие, которые ей неинтересно, и попробовала себя в том, что было по душе – стала стилистом. По словам Юлии Королёвой, первый клиент оказался проверкой не только на компетентность, но и психологическую подготовку. Смеется: чтобы в дальнейшем не пить постоянно валерьянку.

«Очень переживающая девочка была. Перемены, которые мы ей устроили – смена цвета волос, шопинг и гардероб, – они были классные и качественные. Но это был такой резкий переход от того, что было, к тому, что стало! Она не смогла это принять, не спала всю ночь, пила валерьянку. И мы решили, что будем все возвращать обратно. Приезжаю к ней на следующий день, а она: «Ой, а ты знаешь? Очень все даже ничего», – рассказывает Юлия.

В Луганске у Юлии была не только своя база клиентов и партнеров, но и даже рубрика в утренней программе «Підйом» Луганского областного телеканала, рассказывает ведущая Елена Бевз. Говорит: начинали с обычных советов от стилиста, а потом приглашали героев программы, которые могли ощутить на себе «волшебство превращения».

Юлия Королёва и Елена Бевз
Юлия Королёва и Елена Бевз

Это очень интересно, когда ты смотришь со стороны и можешь видеть, как меняется человек не только внешне, но и внутренне
Елена Бевз

«Это очень интересно, когда ты смотришь со стороны и можешь видеть, как меняется человек не только внешне, но и внутренне. Какой появляется огонь в глазах. Я даже сама побывала героиней одной из программ и ощутила на себе эти перемены. Вот до сих пор все советы Юли использую в жизни», рассказывает Елена.

По словам Елены Бевз, профессиональный шопинг с Юлией Королёвой даже в других городах всегда получается беспроигрышным. Это золотое правило усвоила еще в Луганске.

«У нее будто рентген! Я говорю: «А может, сюда зайдем?» «Нет! Нам туда не нужно». «Ой, смотри, какой милый магазинчик». «Там нет того, что нам надо! А вот сюда зайдем». И мы заходим, а там такая красота, такой выбор и главное – те вещи, про которые я бы даже изначально не подумала», – говорит Елена.

Нас же еще и регион такой угольный. Были деньги, были желания, а масштаб был маленький. Хотелось, чтобы блестело все, чтобы видно было, что ты потратился и купил хорошую вещь
Юлия Королёва

Переезд в Киев, как и у многих других людей из Луганской области, оказался незапланированным. Оказавшись в столице, Юлия столкнулась с рядом бытовых трудностей – поиск квартиры, школы для ребенка, а вот в профессиональном плане, наоборот, произошел приятный скачок. Это – и фотосессии известных украинских групп, и реклама мировых брендов. Говорит: тогда и поняла, что это знак – не останавливаться и вновь быть стилистом. Пришлось заново изучать рынок, где какие магазины, какие цены, какой ассортимент. На это ушло хоть и не много времени, но хватило, чтобы понять разницу между киевскими и луганскими клиентами, говорит Юлия.

«Если в Луганске мы долго разговаривали, долго ходили по магазинам, выбирали и примеряли. То в Киеве – на результат. Есть три часа, за это время надо сделать то-то. У нас же еще и регион такой угольный. Были деньги, были желания, а масштаб был маленький. Хотелось, чтобы блестело все, чтобы видно было, что ты потратился и купил хорошую вещь. Но я думаю, что это даже не от региона зависело, а именно от личности. Но такая проблема в Луганске была», – объясняет Юлия.

Юлия Королёва и Елена Бевз. Из личных архивов Юлии Королёвой
Юлия Королёва и Елена Бевз. Из личных архивов Юлии Королёвой

Кроме того, в Киеве мужчины к стилисту обращаются чаще, чем в Луганске. Но все же, главная ошибка в выборе гардероба присуща жителям всех областей, говорит стилист. Это неправильное распределение средств, которые тратятся на обновки. По словам Юлии Королёвой, на сезон хватит 5 базовых верхов и 5 базовых низов. Тогда в сумме человек получает 25 вариантов, в какой одежде он будет сегодня. Поэтому покупать целый шкаф вещей – бессмысленно. Лучше купить несколько вещей, но действительно качественных. А также сходить к хорошему парикмахеру и косметологу, говорит Юлия.

Я готовлю для него карту стиля – приблизительные образы с описанием
Юлия Королёва

«Три основные мои услуги это консультация, которая включает встречу: мы много разговариваем о человеке, чего он хочет. После этого я готовлю для него карту стиля – приблизительные образы с описанием. Это очень важно, чтобы это было в картинках у человека перед глазами», говорит Юлия.

Из личных архивов Юлии Королёвой
Из личных архивов Юлии Королёвой

Далее разбор гардероба. Оказывается, вечная проблема женщин «мне нечего надеть» легко решается. Нужно пересмотреть все свои вещи. По словам Юлии Королёвой, в «хламе вещей» клиенток, которые они собрались выкидывать, обязательно есть то, что всегда будет в тренде, очень удобно и при компоновке с другой одеждой – просто идеально. Во время разбора гардероба находятся старые, но очень хорошие вещи, создаются новые образы, как и что правильно носить, составляется список вещей, который нужно будет купить в магазине. А уже потом – шопинг вместе со стилистом. По словам Юлии, самое легкое перевоплощение – это когда человек точно знает, чего хочет. Сложнее, если клиент лукавит об истинной причине желания измениться или не определился, а что же его не устраивает. Но правило работы во всех ситуациях одинаковое, говорит Юлия.

Мы все – особенные, индивидуальные и красивые. Глупо делать из человека кого-то, кем он не является
Юлия Королёва

«Мы все – особенные, индивидуальные и красивые. Моя функция – подчеркнуть то настоящее, что есть. А не брать трендовые образы и навязывать их человеку только для того, чтобы его сочли своим в какой-то тусовке. Так легче всего. Ты никогда не повторишься, если будешь вытягивать что-то в человеке прекрасное и подчеркивать это с учетом моды, его образа жизни, удобства, запросов и того, что внутри. Глупо делать из человека кого-то, кем он не является», – говорит Юлия.

По словам стилиста, многие «минусы» людей все же надуманы. Человеку легче видеть свои придуманные изъяны, чем настоящую красоту. Да и к стилистам обращаются, когда очень хотят изменить что-то в своей жизни – выйти замуж, устроиться на более серьезную должность. Юлия Королёва признается: диплом психолога в ее работе очень помогает. Ведь изменения внешние – это, в первую очередь, внутренние улучшения.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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