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Кабинет министров Украины предлагает отменить проверки на дому для переселенцев, которые пройдут верификацию в «Ощадбанке». Также проверки будут отменены для госслужащих и военных, которые подтвердят свое трудоустройство. Об этом идет речь в проекте постановления, который Кабмин опубликовал на своем сайте. Общественники возможные изменения приветствуют, считая, что такое смягчение упростит жизнь некоторым переселенцам. Однако решить основные проблемы это постановление не сможет. Так как остается еще много норм, согласно которых людей могут лишить пенсий. А это, по словам общественников, противоречит украинскому законодательству.

У меня нет здоровья для перехода через Станицу Луганскую

Вот уже полгода жительница Алчевска Нина Александровна (данные изменены) вынуждена получать «оккупационную» пенсию. Так женщина называет выплаты на оккупированной части Луганской области. Оформлять их она не хотела, но пришлось. Из-за болезни Нина Александровна не может выезжать на подконтрольную Украине территорию для верификации. Поэтому выплачивать пенсию ей прекратили.

«У меня нет здоровья для перехода через Станицу Луганскую. И не могу даже вокруг поехать. Это надо ехать как-то на Майорск автобусом. Потом как-то переходить. Ну а если я 8 таблеток в день пью. Что я там смогу?» – рассказала Нина Александровна.

Из-за контроля со стороны сразу трех ведомств, у переселенцев возникает путаница – Полищук

Лишаются выплат не только те, кто не может по состоянию здоровья выехать на подконтрольную территорию. Сейчас существует тройной контроль над переселенцами, и из-за этого у людей возникает путаница, говорит директор департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук. Так переселенцы должны проходить верификацию в «Ощадбанке», а также их периодически проверяют управления соцзащиты. К тому же, если эти люди выехали на неподконтрольную территорию и не возвратились в течение 2 месяцев, то они могут попасть в списки Госпогранслужбы или СБУ.

Пересекать линию разграничения нужно каждые 59 дней

«Пенсионеры, которые имеют обыкновенное пенсионное удостоверение, должны приезжать в пенсионный фонд и «Ощадбанк» каждые 3 месяца. С электронными пенсионными удостоверениями – раз в полгода. А пересекать «границу» (линию разграничения – ред.) нужно каждые 59 дней. Но это еще не гарантирует ничего. Комиссия может выйти на место и не застать человека дома», – рассказала Элеонора Полищук.

В этом году только в Луганской области под различные проверки попало почти 90 тысяч переселенцев. И большая часть из них не смогла подтвердить свое место пребывания.

Однако вскоре ситуация может немного измениться. Кабмин приготовил проект постановления, которое должно внести изменения в порядок работы с переселенцами. В частности, правительство предлагает не проверять на дому людей, которые уже прошли верификацию в «Ощадбанке». Также проверки будут отменены для госслужащих и военных, которые смогут подтвердить свое трудоустройство. Кроме этого, Кабмин хочет, чтобы верификацию лиц с инвалидностью, осуществляла «Укрпочта». Так как сейчас этим должны заниматься сотрудники «Ощадбанка», но полноценно эта работа не проводится.

Справку переселенца нужно отвязать от выплаты пенсий – Гвоздева

Общественники, несмотря на некоторые недочеты в проекте постановления, большинство изменений приветствуют. По словам координатора организации «Донбасс SOS» Ольги Гвоздевой, эти изменения должны смягчить контроль над переселенцами. Однако решить основные проблемы это постановление не сможет. Так как та же пенсия все равно будет привязана к справке переселенца, что позволяет в определенных случаях пенсию не выплачивать.

Суть проблемы в том, что люди не могут получить свои пенсии никаким другим способом

«Все равно остаются все другие нормы. По нашему мнению, этот контроль создан для того, чтобы отделить формальных переселенцев от фактических. Но, по нашему мнению, не так нужно бороться с проблемой. Мы боремся с причинами, а не самой сутью проблемы. Суть проблемы в том, что люди не могут получить свои пенсии никаким другим способом. То есть, как все остальные граждане страны, без дополнительной справки», – рассказала Ольга Гвоздева.

Общественники предлагали отвязать справку переселенца от пенсионных выплат, а верификацию проводить только в пенсионном фонде раз в полгода. Но Кабмин, говорит Ольга Гвоздева, на их предложения не реагирует. Ту же процедуру, которая происходит сейчас, общественники называют незаконной, поскольку выплату пенсий прекращать нельзя.

Также, по словам Ольги Гвоздевой, у нее есть информация, что вопросы выплаты пенсий должны будут урегулированы в анонсированном президентом законе об реинтеграции Донбасса. Но никакой конкретики по этому документу пока нет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)