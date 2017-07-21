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Днепр – В Днепре суд наложил арест на счета благотворительного фонда, который занимается помощью переселенцам. Должностных лиц фонда, представителей ОДА и одной из строительных фирм подозревают в присвоении части денежных средств, которые Евросоюз выделил области для капитального ремонта общежитий для временно перемещенных лиц. В общественной организации переселенцев утверждают: ремонт в 4 из 15 помещениях в области, которые готовили под общежития, произведен некачественно. В тоже время ответственные за ремонтные работы заявляют, что с ремонтом все в порядке. Есть лишь бюрократическая загвоздка: здания не переведены из нежилого фонда в жилой. Как бы там ни было, общежития, рассчитанные на почти полутысячу мест для переселенцев, уже около двух лет пустуют.

Трехэтажное здание психоневрологического диспансера в переулке Универсальном в Днепре. Сюда должны были заселить более ста временно перемещенных лиц, стоящих на очереди в горсовете: инвалиды, семьи с детьми. Часть здания, как и планировалось, отремонтировали за деньги Евросоюза, часть – осталась в распоряжении медучреждения.

«Сделана только косметика» – переселенец

Нет коммуникаций, нет канализации. Сделана только косметика

«Помещение не приспособлено для жилья. Нет коммуникаций, нет канализации. Сделана только косметика. Люди, люди, как были без жилья, так и остались», – говорит Игорь Беланов. Он и его жена – переселенцы из Донецка, оба – инвалиды 2-й группы. О комнате в этом общежитии вместо съемной квартиры, за которую в месяц вынуждены платить по несколько тысяч гривен, мечтают не один месяц. Идем отремонтированной частью здания: ремонт – косметический, завезена мебель, поменяна сантехника. Но, утверждает переселенец, жить здесь будет очень непросто: крыша течет, фасад здания разрушается, на входе нет пандусов, да и ремонт уже приходит в негодность.

Мы присутствовали на всех пресс-конференциях, когда рапортовали, что за деньги ЕС отремонтированы общежития. Чуть ли ни бери и вселяйся. Но жить здесь невозможно

«Мы присутствовали на всех пресс-конференциях, когда рапортовали, что за деньги ЕС отремонтированы общежития. Чуть ли ни бери и вселяйся. Но жить здесь невозможно. Нас два года вводили в заблуждение. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, выступали на телеканалах, а воз и ныне там. Почему европейские налогоплательщики вошли в положение, выделили средства, а здания простаивают два года?», – сказал Радио Свобода переселенец.

«Было ли здесь нецелевое использование средств?»

Здание на Универсальном – одно из четырех, отремонтированных за деньги Евросоюза в Днепре, которые до сих пор не введены в эксплуатацию. (Всего таких зданий в областном центре было отобрано 5, одно уже заселено). Эти – пустуют уже почти два года. По информации из мэрии, дело в бюрократической загвоздке: здания, а это бывшие медучреждения, не переведены из нежилого фонда в жилой. Украинское законодательство не предполагает такой процедуры, власть ищет выход.

Юрист общественной организации переселенцев «Ти потрібен» Лилия Веревкина считает это отговорками. По ее мнению, главная причина – некачественно произведенные ремонтные работы и отсутствие коммуникаций. Именно это не позволяет заселить людей – мнение юриста.

Необходимо узнать, было ли здесь нецелевое использование средств? Мы не ставим цель найти кого-то конкретно и посадить. Но мы можем требовать от государственных органов компенсацию, которую можно будет потратить на реальный ремонт

«Помещения имеют ряд недоработок, что препятствует их введению в жилой фонд. Необходимо делать капитальный в некоторых, а в некоторых текущий ремонт. Мы получили об этом ответы из горсовета и «Жилсервиса-5», но они не подписаны поставщиками услуг. Необходимо узнать, было ли здесь нецелевое использование средств? Мы не ставим цель найти кого-то конкретно и посадить. Но мы можем требовать от государственных органов компенсацию, которую можно будет потратить на реальный ремонт», – сказала Радио Свобода Лилия Веревкина.

«Евросоюз не собирался со старых зданий делать новую копейку»

В благотворительном фонде, который занимался имплементацией проекта по реконструкции зданий в общежития для переселенцев, с этим категорически не согласны. Руководитель Владислав Макаров отмечает: объекты для проекта отбирали представители Евросоюза, как и планировалось, ремонт на «европейские» деньги был произведен косметический. На ремонт крыши, укрепление фасада, подключение коммуникаций деньги не выделялись.

Обвалившийся потолок в одной из комнат третьего этажа на Универсальном, который показывают переселенцы, говорит Владислав Макаров, – это не проблема проекта, на том этаже переселенцев селить и не предполагалось.

По информации из фонда, на ремонт 4-х общежитий для переселенцев в Днепре было потрачено более 13 миллионов гривен, деньги израсходованы эффективно. Единственная проблема – переведение зданий из нежилых в жилые, и людей можно селить, считает руководитель.

За эти деньги были сделаны не только ремонты, но и закуплена мебель, электроприборы. Об этом забывают. За эти деньги нельзя было производить ремонт внешних коммуникаций. Производился ремонт внутренних сетей. Проблема только одна – их нужно ввести в эксплуатацию

«Допомога Дніпра» – это не строительная организация, это негосударственная организация, мы сделали ту работу, которую должны были сделать. Ваши коллеги говорят, что это огромные деньги. Это не огромные деньги, ведь за эти деньги были сделаны не только ремонты, но и закуплена мебель, электроприборы. Об этом забывают. По канонам Евросоюза, за эти деньги нельзя было производить ремонт внешних коммуникаций. Производился ремонт внутренних сетей. Проблема, как я вижу, только одна – их нужно ввести в эксплуатацию. Если решить вопрос с подключением коммуникаций, с вводом в жилой фонд, то людей можно селить хоть завтра. Еще раз повторюсь: Европейский союз не собирался со старых зданий делать новую копейку. Не стоял вопрос обеспечить переселенцев полноценными квартирами. Шла речь о том, чтобы была крыша над головой, чтобы было, где голову приклонить. И сегодня говорить о том, что эти объекты плохи, нельзя. Все работы проверяла строительная группа Евросоюза», – сказал в комментарии Радио Свобода Владислав Макаров.

Как и когда будет решена проблема с общежитиями? С этим вопросом Радио Свобода обратилось в городской совет Днепра, ответа пока не получило. Ранее чиновники мэрии заявляли, что ищут пути. Один из вариантов – принять специальное решение сессией горсовета.

В прокуратуре области Радио Свобода подтвердили: по факту растраты денег на ремонт общежитий открыли криминальное производство. На каком этапе расследование, пока узнать не удалось.

«Сейчас эти вопросы изучаются прокуратурой области, и когда следствие будет иметь результат, мы обязательно об этом сообщим», – сказала Радио Свобода пресс-секретарь ведомства Александра Сараева.

«Гости» в общежитии для переселенцев?

Между тем в одно из пустующих зданий, отведенных под общежития для переселенцев, уже вселилась некая структура, заняв несколько комнат первого этажа. Двери заперты, на стук люди внутри не отвечают.

«Здесь какие-то доски, шины, то есть, помещение используется как склад…», – говорят переселенцы, заглянув в окна к «гостям».

В январе 2015 года представитель Евросоюза Ян Томбинский презентовал программу реконструкции общежитий для переселенцев в Днепропетровской области. На проект анонсировалось выделение около 1,5 миллионов евро. Отобрали 15 объектов по области. Это были здания больниц, санаториев, общежитий, которые не использовались и требовали ремонта. Работы начались летом 2015 года. На данный момент 11 из 15 зданий заселены.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)