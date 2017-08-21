(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе началась массовая подача исков в суды в связи с «неправомерными действиями Пенсионного фонда». Переселенцы еще не отошли от нововведений с обязательными проверками социальных служб, дежурств под отделениями «Ощадбанка», очередей и верификаций, как Пенсионный фонд создал для них новое испытание. Начиная с августа этого года Пенсионный фонд Украины без предупреждения прекратил выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию из оккупированных населенных пунктов, приобрели жилье в городе, получили постоянную прописку и отказались от статуса переселенца. Их снова вынуждают получить справку ВПЛ. Это является одним из условий возобновления выплаты пенсий.

Оказалось, что купить квартиру или дом в другом городе, получить в нем прописку и отказаться от статуса переселенца – вещь наказуемая. И карается она лишением пенсии. Вернуть ее можно либо снова став переселенцем, либо получив отказ в предоставлении статуса переселенца в УСЗН. Абсурдность ситуации заключается в том, что получить такую справку невозможно. В управлениях социальной защиты могут отказать только в выплате адресной помощи, но не в предоставлении статуса. А статус ВПЛ и нужен не всем, и унизителен, говорят бывшие переселенцы.

Постоянные проверки, идентификация в «Ощадбанке», где огромные очереди и бывает не по одному дню. Все это меня очень сильно ограничивает и нарушает мои права. А все только потому, что я был в 2014 году, на момент начала АТО, прописан в городе Донецке

«Постоянные проверки, идентификация в «Ощадбанке», где огромные очереди и бывает не по одному дню. Все это меня очень сильно ограничивает и нарушает мои права. А все только потому, что я был в 2014 году, на момент начала АТО, прописан в городе Донецке. Если я начну как переселенец оформлять, то это займет три месяца, а значит, три месяца я буду без пенсии. Смысла восстанавливаться как переселенец со всеми вытекающими негативными последствиями я не вижу», – считает бывший житель Донецка, а теперь житель Мариуполя Павел Бедарев.

Дончанин Сергей Ваганов, тоже имеющий собственное жилье в Мариуполе, уже пережил не одну остановку выплаты пенсии. Каждый раз ему приходилось самостоятельно находить выход из ситуации. Нынешняя – вынудила его обратиться к юристам.

У меня такое чувство, как будто меня со всей силы дернули за ошейник, о котором я уже забыл. А мне опять напомнили об этом. Единственный выход, который я вижу – идти в суд

«Мне несколько раз блокировали пенсию, и каждый раз меня никто не предупреждал об этом. Я живу в собственной квартире. После того, как мне очередной раз заблокировали пенсию, я прописался в этой квартире. Иллюзия, что я скоро вернусь в Донецк, домой, растворилась. И вот сейчас, когда я себя считал полноценным жителем города, без клейма временно перемещенной особы, меня опять лишили пенсии. У меня такое чувство, как будто меня со всей силы дернули за ошейник, о котором я уже забыл. А мне опять напомнили об этом. Единственный выход, который я вижу – идти в суд. Как это мне не горько, но я вынужден судиться с моим государством», – сказал Сергей Ваганов.

В районных управлениях Пенсионного фонда Мариуполя, наряду со ссылками на подзаконные акты, в которых даже с учетом последних редакций ничего не сказано об остановке выплаты пенсий для граждан, получивших постоянную прописку, называют отсутствие так называемого «бумажного» пенсионного дела. Однако это не было препятствием до августа текущего года и не являлось обязательным условием при наличии электронной базы данных. Хотя, как утверждают в Министерстве социальной политики Украины, были случаи остановки пенсий даже при наличии полного пакета бумажных документов. Пенсионному фонду пора понять, что пенсия – это имущество, и отнимать его незаконно, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

Пенсия – это имущество, это не социальные выплаты. Пенсии – это заработанное. Это – взносы, и их нужно выплачивать. Является ли это дискриминацией? Однозначно – да

«Так вот, 509 постановление, 365-е, 367-е постановления Кабинета министров, на которые они ссылаются, к Пенсионному фонду вообще никакого отношения не имеют. Право человека на пенсию, знаете, закреплено Конституцией. Пенсия – это имущество, это не социальные выплаты. Социальные пенсии – это те пенсии, которые люди получают в управлениях социальной защиты. А остальные пенсии – это заработанное. Это – взносы, и их нужно выплачивать. Является ли это дискриминацией? Однозначно – да», – считает советник Министерства социальной политики Валерий Панченко.

Подобная ситуация наблюдается во всех областях Украины, где проживают переселенцы. Есть и факты возобновления выплат. В Константиновке по решению суда пенсии возвращены двадцати гражданам из числа ранее проживающих на оккупированной территории, делятся новостями пользователи Фейсбук. Набирают обороты и обращения в суды. В мариупольском центре оказания помощи пострадавшим во время АТО, желающих через суд восстановить свои пенсии, уже около 10 человек. И это только в одной адвокатской конторе. Как утверждают юристы центра, количество обращений с каждым днем увеличивается. Что касается самих пострадавших, то они полны решимости дойти до международных инстанций.

По всем инстанциям пройдем. Дойдем и до Европейского суда. Это – дискриминация по территориальному признаку

«По всем инстанциям пройдем. Дойдем и до Европейского суда. Это – дискриминация по территориальному признаку», – говорит Павел Бедарев.

Пока переселенцы и уже жители свободных городов и поселков борются за свои права, Радио Свобода из достоверных источников стало известно, что относительно переселенцев готовится еще ряд нормативных актов, призванных якобы улучшить порядок верификации в «Ощадбанке». А это значит, что на период переоформления и сбора необходимых документов грядет новая волна пенсионных ограничений.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)