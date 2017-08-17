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Как оформить пенсию переселенцу? Кто имеет право на получение пенсии, как доказать рабочий стаж, когда все документы остались на неподконтрольной территории? Радио Донбасс.Реалии подготовило инструкцию.

Переселенцам назначают пенсию на общих основаниях, однако их статус может доставить определенные трудности. В частности, они не могут даже выбрать себе банк, в котором хотят получать выплаты. Это может быть только «Ощадбанк». И еще – пенсионеру придется проходить физическую идентификацию каждые три месяца.

Куда обращаться?

С заявлением о назначении пенсии человек должен обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации. Для переехавших с неподконтрольной территории роль регистрации играет справка переселенца. Кстати, необязательно обращаться в госорган лично: законом предусматривается право оформить пенсию через своего представителя, написав нотариальную доверенность.

А если нет документов?

Препятствием к получению заслуженной социальной выплаты может стать отсутствие документов, которые забыты или утеряны на оккупированной части страны.

Основная часть документов (паспорт, трудовая книжка, налоговый код) могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариально либо на предприятии по месту последней работы. То есть если оригинала у вас не осталось, но вы вывезли с собою заверенную копию – ее можно подавать.

Если трудовой книжки не сохранилось ни в оригинале, ни в заверенной копии, то в таких случаях трудовой стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы/службы/учебы, а также архивными учреждениями.

Что же подтверждает стаж?

Для подтверждения трудового стажа принимаются, например, любые справки, по которым можно установить факт работы на предприятии. Важно, чтобы по ним можно было определить вашу должность и стаж. Например, командировочный лист, выписка из приказа (выговор? сгодится и он!), личные расчеты и ведомости на выдачу заработной платы, характеристики. Можно подать сохранившиеся удостоверения.

Если в представленном документе о стаже указаны только годы, без точных дат, за дату берется 1 июля соответствующего года, а если не указано число месяца, то им считается 15 число соответствующего месяца.

А что делать предпринимателям?

Время работы лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью, основанной на частной собственности и исключительно на их труде, за период до 1 мая 1993 года, а также время работы лиц, занимающихся ведением личного крестьянского хозяйства, засчитывается в трудовой стаж при наличии справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов. А такая справка, как правило, есть у предпринимателя с момента его регистрации (она обязательно выдается).

Еще для подтверждения стажа можно взять выписку из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Во всех этих случаях документы о стаже, возрасте и зарплате подаются только в оригиналах.

Ничего вообще нет?

Если никакие документы о трудовом стаже не сохранились, органы Пенсионного фонда Украины могут подтвердить такой стаж на основании показаний свидетелей.

Кто собирает и готовит документы?

Документы собирает пенсионер-переселенец, а оформляет пенсию местное отделение Пенсионного фонда Украины. Это значит, что если Ваших документов недостаточно – идете собирать их по второму кругу. Пенсионный фонд Вам об этом сообщит.

Потраченное на поиск документов время – попадет в пенсию?

Если в течение 3 месяцев будущий пенсионер предоставит все документы, то пенсия назначается со дня подачи заявления. Если за три месяца пенсионер не предоставит документы, то пенсия назначается со дня, когда все необходимые документы будут собраны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)