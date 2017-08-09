Уряд скасував внесення даних про місце перебування до довідки переселенця

Кабінет міністрів скасував внесення даних про реєстрацію місця перебування до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

«Мова йде про те, що з переліку документів, в яких проставляється штамп про тимчасове перебування особи, вилучається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.. Є пропозиція ухвалити», – сказав міністр соціальної політики Андрій Рева у ході засідання.

Урядовим проектом постанови внесені зміни до пункту 9 правил реєстрації місця проживання.

Станом на 7 серпня2017 року, за даними уряду,взято на облік 1,6 мільйона переселенців з Донбасу і Криму.