Марія Бучельнікова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Сдать документы на загранпаспорт, казалось бы, простая и быстрая процедура, нужно лишь принести внутренний паспорт Украины, идентификационный код и оплатить услугу. Но для внутренне перемещенных лиц подача документов на первый загранпаспорт может затянуться на месяцы.

Загранпаспорта, наряду с другими документами, выдаются Государственной миграционной службой Украины, а также, сервисными центрами, к примеру, госпредприятием «Документ», куда в Киеве обратилась Юта Коргун. Девушка переехала из Донецка три года назад. Загранпаспорт решила сделать впервые и уже дважды пыталась подать документы на оформление.

Посмотрев на мой паспорт, ИНН код и справку переселенца, перед тем, как выдать талон, сказали, что мне необходимо донести. Другие документы, где могут быть печати, фотографии

«В четверг, если не ошибаюсь, посмотрев на мой паспорт, ИНН код и справку переселенца, перед тем, как выдать талон, сказали, что мне необходимо донести свидетельство о рождении и трудовую книжку. Или же, если есть дипломы или другие документы, где могут быть печати, фотографии», – говорит Юта Коргун.

На сайте госпредприятия «Документ» действительно есть список дополнительных документов, которые рекомендуют принести получавшим внутренний паспорт на территориях, временно неподконтрольных Украине. Это связано с «ограничением или отсутствием доступа к бумажным учетам Государственной миграционной службы». Другими словами, миграционная служба не может получить информацию с мест, где оформлялся внутренний паспорт и, соответственно, не может провести первичную идентификацию лица.

В центре Юте сообщили, что поскольку загранпаспорт делается впервые, она должна пройти процедуру установления личности, которая может длиться до двух месяцев. Об этом она узнала лишь на второй день, когда снова провела утро в очереди, чтобы донести свидетельство о рождении и трудовую книгу. Позже выяснилось, что и этих документов может быть недостаточно. При этом в «Документе» Юте не объяснили, чем вызвана эта проблема.

Если в трудовой книжке нет информации, что она работала где-то в государственных органах, куда можно отправить запрос и получить подтверждение лица, то по этим документам идентифицировать невозможно. Не идентифицированному лицу ми паспорт выдать не можем

Секретарь пресс-службы ГМС Украины Сергей Гунько говорит, что, скорее всего, с помощью принесенных Ютой документов получить дополнительную информацию о лице нельзя: «Я не знаю, в чем там ситуация, нужно разбираться, но тех документов, которые вы назвали… если в трудовой книжке нет информации, что она работала где-то в государственных органах, куда можно отправить запрос и получить подтверждение лица, то по этим документам идентифицировать невозможно. Не идентифицированному лицу ми паспорт выдать не можем».

Сергей Гунько отметил, что некоторые документы предоставлять не обязательно, например, водительские права, достаточно сказать, что они имелись.

Но что делать, если предоставить дополнительные документы нет возможности, а водительские права отсутствуют? В ГМС эту проблему решить не могут, говорит Сергей Гунько: «Законодательная база, конечно же, есть, но нет законодательно прописанного решения этой проблемы. Если у нее нет никаких документов, то мы не можем ее документировать. К сожалению, это так».

На сайте самой миграционной службы разъяснительной информации, касающейся внутренне перемещенных лиц или же людей, которые получали внутренний паспорт на оккупированных территориях, нет. Есть лишь законодательные акты, которые регулируют процедуру.

Эксперт по вопросам вынужденной миграции аналитического центра CEDOS Андрей Солодько объясняет, что основная проблема кроется в позднем запуске демографического реестра, которая проводилась в ускоренном режиме для получения «безвиза». Жители оккупированных территорий не были внесены в реестр, ведь большинство не успело оформить биометрические документы. Поэтому процедура идентификации и верификации усложнилась. По словам эксперта, количество таких людей только с оккупированных территорий составляет около 10 миллионов.

«Каждый переселенец рано или поздно с этой ситуацией столкнется. Эту проблему правительство понимало, и именно поэтому в 2016 году были внесены изменения в закон «О демографическом реестре», где указано, что правительство должно разработать в течение 2016 года порядок идентификации, так как порядка не было. Правительство его до сих пор не разработало», – говорит Солодько.

Эксперт говорит, что в ГМС Украины как раз ссылаются на закон «Про государственный реестр», где указано, что если при подаче документов на загранпаспорт информации о заявителе в реестре нет, то он должен пройти идентификацию. А это законодательный пробел, ведь процедура до сих пор не прописана.

Помимо этого, понятия идентификации и верификации смешаны. Идентификация – это установление через суд лица, у которого отсутствуют какие-либо документы, он неизвестен, говорит эксперт.

В статье 19 Конституции указано, что государственные органы должны действовать только в порядке, предусмотренном законом и Конституцией Украины. И закон не требует никаких дополнительных документов для переселенцев, для получения загранпаспорта

В данном же случае речь идет о верификации, поэтому паспорта гражданина Украины должно быть достаточно, объясняет Солодько: «По моему мнению, такие требования незаконны, так как в статье 19 Конституции указано, что государственные органы должны действовать только в порядке, предусмотренном законом и Конституцией Украины. И закон не требует никаких дополнительных документов для переселенцев, для получения загранпаспорта».

В конечном итоге, документы у Юты Коргун приняли, но получит ли она загранпаспорт, пока неизвестно, нужно ожидать до двух месяцев. Если же ГМС не сможет идентифицировать личность девушки, ей придется обратиться в суд, объясняет юристка «Донбасс SOS» Наталия Юрлова: «Миграционная служба или сервис «Документ» должны дать отказ в письменном виде именно в прохождении лица идентификации. В таком случае предусмотрена процедура установления личности в судебном порядке».

Судовой процесс может затянуться до года. Для идентификации личности в суде должны быть представлены свидетели, которые смогут подтвердить украинское гражданство лица. В противном случае его могут считать прямой угрозой для безопасности общества.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)