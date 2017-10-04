Лутковська звернулась до уряду щодо пенсій колишніх переселенців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Кабінету міністрів щодо проблем з отриманням пенсії у людей, які спочатку були зареєстровані як переселенці, але потім зняли себе з цього обліку, бо офіційно зареєструвались на підконтрольній Києву території і хотіли отримувати пенсії у загальному порядку. Про це йдеться на сайті омбудсмана.

За даними Уповноваженого, територіальні органи Пенсійного фонду пояснили своє рішення неможливістю отримати паперових справ згаданих пенсіонерів із непідконтрольних територій. Водночас, як заявляє Лутковська, профільний закон не передбачає якоїсь особливої процедури пенсійного забезпечення колишніх мешканців тимчасово неконтрольованих територій.

«Відмова у забезпеченні пенсійних виплат колишнім мешканцям тимчасово неконтрольованої території у загальному порядку, зокрема з підстав неможливості отримати пенсійні справи, які залишені на неконтрольованій території, є порушенням конституційного права цих осіб на соціальний захист. А вимога територіальних органів Пенсійного фонду повторного набуття правового статусу внутрішньо переміщеної особи штучно збільшуватиме чисельність внутрішньо переміщених осіб. Примушення осіб, попереднє зареєстроване місце проживання яких було на тимчасово неконтрольованій території, перебувати на обліку внутрішньо переміщених осіб вважаю неприпустимим», – йдеться у її поданні.

Про реакцію Кабінету міністрів поки що невідомо.

У серпні цього року в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що 586 тисяч людей на сході України втратили доступ до пенсії та соцдопомоги. В ООН заявляли, що тисячі літніх людей, які проживають у зоні конфлікту, втратили доступ до своїх пенсій через «верифікаційні процедури», запроваджені урядом України».