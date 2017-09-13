Кабмін дозволив переселенцям отримувати пенсії та соцвиплати через будь-які банки

Кабінет Міністрів України ввів можливість виплати пенсій і соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам з отриманням готівкових коштів і проведенням безготівкових операцій через будь-які банки, а не лише через «Ощадбанк». Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Відповідне рішення прем’єр-міністр Володимир Гройсман зачитав серед ухвалених без обговорення.

Згідно з проектом рішення, яке отримала агенція «Інтерфакс-Україна», виплата пенсій, інших соцвиплат переселенцям проводиться через рахунки і мережу установ «Ощадбанку» як у готівці, так і через безготівкові операції, а також через мережу установ будь-яких банків на підконтрольній українській владі території.

Доставку пенсій і соцвиплат за місцем проживання особам з інвалідністю першої групи здійснюватиме не «Ощадбанк», а «Укрпошта».

У серпні цього року в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що 586 тисяч людей на сході України втратили доступ до пенсії та соцдопомоги. В ООН заявляли, що тисячі літніх людей, які проживають у зоні конфлікту, втратили доступ до своїх пенсій через «верифікаційні процедури», запроваджені урядом України».