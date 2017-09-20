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«Party на хате» или «Вечеринка на дому» – такую акцию 20 сентября организовали перед Кабмином в Киеве переселенцы. Дом и весь быт под открытым небом развернули члены организации «Мій.Дім.Юа». Требование – принять программу «Доступное жилье» на 2018 год и выделить под нее деньги в бюджете. Интересно, но соответствующие постановления через несколько часов были приняты правительством. Но радоваться рано, говорят переселенцы. Теперь главный вопрос – выделит ли государство деньги для строительства жилья для бежавших от войны?

Раскладушка, палатка, стулья, белье на веревке, женщины в домашних халатах – такое видели сегодня из окон Кабмина государственные мужи. «Party на хате» – так назвали свою акцию протеста переселенцы. Право на жилье, гарантированное переселенцам как минимум тремя законами, не выполняется, говорят они. Люди устали обращаться к власти обычным способом, рассказывают активисты.

Мы требуем, чтобы заработала программа «Доступное жилье»

«Обогреваемся чаем, кофе, это сейчас дождя нет, а так вообще холодно, дальше будет еще хуже! Писали письма и в Кабмин, и президенту подавали документы, чтобы разрешить проблему с финансированием программы «Доступное жилье». Мы требуем, чтобы заработала программа «Доступное жилье», – рассказывает, лежа на раскладушке в дождливую погоду, активистка общественной организации переселенцев «Мій.Дім.Юа» Анастасия Новохацкая.

На 2018-й не заложено ни одной копейки на «Доступное жилье» – Веселова

Программа «Доступное жилье» на 2017 год была принята, но деньги на нее бюджет не выделил. Через несколько часов после начала акции Кабмин принял решение продлить действие программы «Доступное жилье» на 2018 год. Кроме того, переселенцы получили право становиться в очередь не по месту регистрации, а по фактическому месту проживания. В проекте на следующий год Министерство регионального развития предложило выделить миллиард на «Доступное жилье» – это дало бы квартиры полутора тысячам семей. Теперь нужно, чтобы эти деньги выделили, рассказывает народный депутат Наталья Веселова, которая в домашнем халате поддержала акцию.

Теперь следующий вопрос – это финансирование программы

«Общественная организация «Мій.Дім.Юа» устраивала дежурства на протяжении полутора недель, перед Кабмином круглосуточно находились люди, и вот произошел перелом, и нас заметили. Теперь следующий вопрос – это финансирование программы, поскольку в бюджете на 2018 год не заложено ни одной копейки на программу «Доступное жилье». Поэтому мы будем добиваться, чтобы внесли наши бюджетные предложения в закон про бюджет на 2018 год. Основной наш противник – Минфин», – сообщила Наталья Веселова.

​В будущем планируется принять закон, в котором государство позаботиться и о тех, кто не в состоянии оплатить даже половину жилья или взять кредит, о незащищенных переселенцах, рассказывает советник министра по временно оккупированным территориям Олеся Цыбулько: «Законопроект, который мы разрабатываем, по социальному жилью. Этот законопроект №1954 предусматривает приобретение жилья на первичном рынке, переселенцы платят 50%, государство платит 50% или льготное кредитование. Наш законопроект предусматривает бесплатное жилье для наиболее незащищенных групп населения: инвалиды, многодетные семьи, которые не в состоянии платить какой-то кредит. Именно над этим законопроектом мы работаем».

В поддержку «Party на хате» перед Кабмином переселенцы изо всей Украины выложили свои фото

В поддержку флешмоба перед Кабмином выступили переселенцы из Житомира, Днепра, Ровного, Ужгорода Одессы. Люди выложили свои фотографии в соцсетях, на которых они обустраивают домашний быт на лестницах домов, на лавочках в парках. Это подтверждает, что проблема жилья для полутора миллионов переселенцев не исчезла за 3 года и приобрела государственный масштаб.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)