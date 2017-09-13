(Друкуємо мовою оригіналу)

«Свято место пусто не бывает»: главный боевик пророссийской группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий обязал своих подчиненных составить список квартир людей, выехавших в подконтрольную часть Украины, затем это жилье боевики планируют распределять на свое усмотрение. Эксперты считают, что это делается для того, чтобы разместить на оккупированной территории как можно больше людей, приехавших из отдаленных уголков России. Местные жители разделились на две группы: одни скрывают информацию о том, что квартиры их соседей пустуют, другие – напротив, спешат доложить боевикам эту информацию.

В «ЛНР» «пустующих квартир тысячи», заявил главарь этой группировки Игорь Плотницикий. Боевики регулярно проводят так называемую «инвентаризацию» для того, чтобы квартиру признать «пустующей», достаточно, чтобы жильцов на момент проверки не оказалось дома, и соседи сказали, что хозяева уехали на подконтрольную Украине территорию. Плотницкий заявил, что эти квартиры не должны пустовать, и обязал подчиненных организовать заселение другими людьми.

«С привлечением силовиков и «минюста», чтобы они дали свое «заключение», объявим, сколько есть реальных пустующих квартир, будет создана «комиссия», и будем распределять эти квартиры», – заявил Игорь Плотницкий.

«Военная комендатура» требует от ОСББ передавать данные о «пустующих квартирах»

Людмила выехала из неподконтрольного Алчевска Луганской области. Там осталась ее квартира. Лишь благодаря помощи руководства частного ЖЭКа она пока не попала в «черные списки» боевиков.

«Мой дом – это ОСББ, отдельное предприятие, есть бухгалтер и директор. Они мне неоднократно говорили и говорят сейчас, что от них требует «военная комендатура» передавать данные о «пустующих квартирах» на подселение. Поэтому они требуют от меня своевременную оплату за квартиру в обмен на то, что они не будут передавать эти данные», – рассказала нам Людмила

Когда боевики забирали промышленные предприятия, там для них была очевидная экономическая выгода. С «отжимом», как говорят в народе, квартир совсем другая ситуация, считает эксперт по недвижимости, юрист Елена Маленкова. Здесь у боевиков далеко идущие намерения, они хотят изменить состав населения оккупированных территорий. По информации от местных жителей, в Луганск и Донецк приезжает очень много иммигрантов из России, рассказывает Елена Маленкова.

«Идет массовое заселение из дальних уголков России всякими удмуртами, бурятами» – Маленкова

«Человек из Донецка написал, что уже у нас 2017-й год перешел в 1937-й, – говорит она. – Потому что бабушки-соседки побежали писать, кто у них в подъезде не живет постоянно. Буквально сегодня человек приехал из Донецка и рассказал, что идет массовое заселение из дальних уголков России всякими удмуртами, бурятами... Боевикам нужно же их как-то поселять. Естественно, они будут отбирать и раздавать квартиры, как это было после Голодомора».

Украинские юристы успокаивают, что все эти «решения» боевиков незаконны, и с возвращением ОРДЛО под контроль Украины квартиры вернутся к своим собственникам.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)