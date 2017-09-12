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12 Вересень 2017, Київ 20:47
Політика

Либо кушать, либо иметь жилье – голодающая переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко

Переселенка из Донецка Юлия Дрюк-Ильяшенко объявила голодовку под зданием Кабмина

(Друкуємо мовою оригіналу)

Голодовку объявила переселенка из Донецка. С 11 сентября под зданием Кабмина без еды в палатке живет Юлия Дрюк-Ильяшенко – лидер общественной организации переселенцев «Мій дім юа». Главное ее требование – чтобы правительство профинансировало закон, который дал бы возможность переселенцам покупать жилье на льготных условиях. Кабмин пока игнорирует требования переселенцев. Рядом с палаткой Юлии круглосуточно собираются и поддерживают ее другие переселенцы.

Юлия Дрюк-Ильяшенко
Юлия Дрюк-Ильяшенко

Юля не ест, но пьет воду. Ее палатка – напротив центрального входа в Кабмин. Переселенцы требуют наконец-то профинансировать принятый год назад закон №1954 – он дает возможность переселенцам брать кредит для покупки жилья под льготные проценты либо оплачивать половину стоимости квартиры
Юлия Дрюк-Ильяшенко

​Юля не ест, но пьет воду. Ее палатка – напротив центрального входа в Кабмин. Юля рассказывает, что организация переселенцев «Мій дім юа», которую она возглавляет, уже направила обращения премьер-министру Владимиру Гройсману и министру Кабинета министров Александру Саенко. В них переселенцы требуют наконец-то профинансировать принятый год назад закон №1954 – он дает возможность переселенцам брать кредит для покупки жилья под льготные проценты либо оплачивать половину стоимости квартиры. Большинство бежавших от войны не могут позволить себе купить жилье, но государство уже 3 года игнорирует это, рассказывает голодающая Юлия Дрюк-Ильяшенко.

Невозможно заработать здесь и на еду, и на жилье, чтобы жить полноценной семьей
Юлия Дрюк-Ильяшенко

«Это крайняя форма, мы хотим показать, что жилье не менее важно, чем еда, – рассказывает она. – Что человек без еды умирает, без жилья он тоже не может долго жить. Невозможно заработать здесь, в Киеве, и на еду, и на жилье, чтобы жить полноценной семьей. Либо кушать, либо комфортно жить».

Поначалу Юле полиция не давала установить палатку, говорит она, «мотивируя тем, что это – малая архитектурная форма». Но вмешались депутаты, и палатку установили. Возле нее постоянно дежурят и другие переселенцы. Татьяна Катковская из Алчевска Луганской области рассказывает, что работает с мужем без выходных, но собрать деньги на жилье все равно нереально.

Мы просим позволить нам взять льготный кредит, мы готовы много работать – переселенка

Мы просим позволить нам взять льготный кредит, чтобы мы могли купить жилье сами. Мы готовы работать, но не под грабительские 30% годовых
Татьяна Катковская

«Мы не просим ничего нам дать, мы просим позволить нам взять льготный кредит, чтобы мы могли купить жилье сами. Мы готовы работать, работать много, но не под грабительские 30% годовых», – говорит Татьяна Катковская.

Еще сложнее пенсионерам, которые были вынуждены бежать от войны. Галина Константинова из Горловки вместе с мужем отдают все деньги за съем жилья: «Третьей группы инвалид я, ветеран труда, муж тоже у меня ветеран труда, проработал 35 лет в милиции. Мы получаем пенсию 1400 гривен и по 800 гривен дотацию. Отдай за квартиру – и живи как хочешь».

Льготные кредиты переселенцам поднимут строительство и дадут прибыль стране – Олеся Цыбулько

Согласно их инсайдерской информации, говорят переселенцы, Владимир Гройсман уже дал распоряжение урегулировать ситуацию с голодающей переселенкой. Отреагировали и вышли на связь Министерство регионального развития и управление молодежного строительства. Минфин саботирует и блокирует выполнение закона о льготном жилье для переселенцев, считает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько.

«Важно и для строительной отрасли, и для развития экономики, и для создания рабочих мест. В принципе, в выигрыше все – и переселенцы, которые получат свое жилье, заплатив за него меньше, и государство, которое с помощью развития строительной отрасли получит экономию. Возможно, дело как раз в тех чиновниках, которым все равно и которые не думают о выгоде государства, о людях, а думают только о себе», – говорит она.

После неоднократных митингов переселенцев под Кабмином журналисты обращались в Министерство финансов з письменным запросом, чтобы выяснить его позицию, однако на протяжении месяца ответ так и не пришел. А тем временем возле палатки голодающей переселенки напротив Кабмина начали перестилать гранитные плиты.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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