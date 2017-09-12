(Друкуємо мовою оригіналу)

Голодовку объявила переселенка из Донецка. С 11 сентября под зданием Кабмина без еды в палатке живет Юлия Дрюк-Ильяшенко – лидер общественной организации переселенцев «Мій дім юа». Главное ее требование – чтобы правительство профинансировало закон, который дал бы возможность переселенцам покупать жилье на льготных условиях. Кабмин пока игнорирует требования переселенцев. Рядом с палаткой Юлии круглосуточно собираются и поддерживают ее другие переселенцы.

Юля не ест, но пьет воду. Ее палатка – напротив центрального входа в Кабмин. Переселенцы требуют наконец-то профинансировать принятый год назад закон №1954 – он дает возможность переселенцам брать кредит для покупки жилья под льготные проценты либо оплачивать половину стоимости квартиры

​Юля не ест, но пьет воду. Ее палатка – напротив центрального входа в Кабмин. Юля рассказывает, что организация переселенцев «Мій дім юа», которую она возглавляет, уже направила обращения премьер-министру Владимиру Гройсману и министру Кабинета министров Александру Саенко. В них переселенцы требуют наконец-то профинансировать принятый год назад закон №1954 – он дает возможность переселенцам брать кредит для покупки жилья под льготные проценты либо оплачивать половину стоимости квартиры. Большинство бежавших от войны не могут позволить себе купить жилье, но государство уже 3 года игнорирует это, рассказывает голодающая Юлия Дрюк-Ильяшенко.

Невозможно заработать здесь и на еду, и на жилье, чтобы жить полноценной семьей

«Это крайняя форма, мы хотим показать, что жилье не менее важно, чем еда, – рассказывает она. – Что человек без еды умирает, без жилья он тоже не может долго жить. Невозможно заработать здесь, в Киеве, и на еду, и на жилье, чтобы жить полноценной семьей. Либо кушать, либо комфортно жить».

Поначалу Юле полиция не давала установить палатку, говорит она, «мотивируя тем, что это – малая архитектурная форма». Но вмешались депутаты, и палатку установили. Возле нее постоянно дежурят и другие переселенцы. Татьяна Катковская из Алчевска Луганской области рассказывает, что работает с мужем без выходных, но собрать деньги на жилье все равно нереально.

Мы просим позволить нам взять льготный кредит, мы готовы много работать – переселенка

Мы просим позволить нам взять льготный кредит, чтобы мы могли купить жилье сами. Мы готовы работать, но не под грабительские 30% годовых

«Мы не просим ничего нам дать, мы просим позволить нам взять льготный кредит, чтобы мы могли купить жилье сами. Мы готовы работать, работать много, но не под грабительские 30% годовых», – говорит Татьяна Катковская.

Еще сложнее пенсионерам, которые были вынуждены бежать от войны. Галина Константинова из Горловки вместе с мужем отдают все деньги за съем жилья: «Третьей группы инвалид я, ветеран труда, муж тоже у меня ветеран труда, проработал 35 лет в милиции. Мы получаем пенсию 1400 гривен и по 800 гривен дотацию. Отдай за квартиру – и живи как хочешь».

​Льготные кредиты переселенцам поднимут строительство и дадут прибыль стране – Олеся Цыбулько

Согласно их инсайдерской информации, говорят переселенцы, Владимир Гройсман уже дал распоряжение урегулировать ситуацию с голодающей переселенкой. Отреагировали и вышли на связь Министерство регионального развития и управление молодежного строительства. Минфин саботирует и блокирует выполнение закона о льготном жилье для переселенцев, считает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько.

«Важно и для строительной отрасли, и для развития экономики, и для создания рабочих мест. В принципе, в выигрыше все – и переселенцы, которые получат свое жилье, заплатив за него меньше, и государство, которое с помощью развития строительной отрасли получит экономию. Возможно, дело как раз в тех чиновниках, которым все равно и которые не думают о выгоде государства, о людях, а думают только о себе», – говорит она.

После неоднократных митингов переселенцев под Кабмином журналисты обращались в Министерство финансов з письменным запросом, чтобы выяснить его позицию, однако на протяжении месяца ответ так и не пришел. А тем временем возле палатки голодающей переселенки напротив Кабмина начали перестилать гранитные плиты.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)