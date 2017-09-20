Перемога – облаштуватися у безпечному місці: як грали у «Переселенську блуканину»

«Пограти у життя внутрішньо переміщеної особи» мали змогу всі охочі на презентації настільної гри «Переселенська блуканина» у Києві. На заході гравці крок за кроком стикалися з реальними проблемами ВПО: від ухвалення рішення про переселення до моменту, коли людина повністю пристосувалась до життя в новому середовищі. Головна особливість «Переселенської блуканини» – її сценарій, у розробці якого участь брали самі переселенці.

Організатори зазначають, що проект «Переселенська блуканина» – не просто гра, а симуляція того досвіду, який є у 1,7 мільйона громадян, але немає (на щастя) у багатьох інших. Сценарій гри змодельований із 76 різних життєвих ситуацій ВПО: як позитивних, так і драматичних.

Завдання гри: за допомогою грального кубика і фішок пройти масштабне ігрове поле, читаючи описи ситуацій та подальші вказівки до дій. Перемогою вважається облаштування та наявність свого житла у безпечному місці.

Цікавим є допис у правилах: «Якщо не вистачає сили рухатися уперед, ви завжди можете повернутися жити на непідконтрольну територію».

На карті гри ми зустріли ілюстрації-складнощі із чергами в «Ощадбанку», оформленням електронної перепустки, припиненням роботи блокпостів під час обстрілів, пошуком житла та погіршенням психологічного стану. Були і приємні «перемоги» – оформлення субсидій, допомога правових організацій, успішна перевірка місця проживання та інші.

Через комічне та іронію ми знайомимо людей із реальними проблемами переселенців

«Коли складні проблеми подані серйозно, люди відгороджуються від них, не хочуть занурюватися, ніби все й гаразд. Такі проекти викликають емоції, змушують співчувати, не дають залишитися байдужими. Через комічне та іронію ми знайомимо людей із реальними проблемами переселенців», – розповідає художниця проекту Ольга Гордієнко.

Близько 3 тижнів пішло на розробку сюжетів та малювання ілюстрацій, а фактаж підказали громадська організація «Радник з питань ВПО», Міністерство соціальної політики і самі переселенці, які не з чужих слів знають, як починати все з початку і в чужих містах відстоювати свої права.

Ця настільна гра – не на продаж

«Ця настільна гра – не на продаж. Наразі ми надрукували 500 примірників, аби роздати громадським організаціям та бібліотекам по всій Україні, щоб різні люди могли пожити чужим життям з усіма складними, а й іноді й абсурдними подіями, які доводиться переживати переселенцям – це унікальний досвід», – розповідає координаторка проекту «Переселенська блуканина» Ольга Іванова.

Сама гра розроблена здебільшого для дорослої аудиторії. Однак на презентації у Львові користувалася більшим попитом серед малечі, приваблюючи яскравими малюнками. У Києві ж дітей майже не було, брали участь у «блуканині» організатори, політики, журналісти та громадські діячі.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для

жителів окупованої частини Донбасу)