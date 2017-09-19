МінТОТ повідомило про спільну з Німеччиною програму перекваліфікації переселенців

Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомило, що спільно з Німецькою асоціацією міжнародного співробітництва (GIZ) готує програму перекваліфікації внутрішньо переміщених осіб.

«За ініціативи німецької сторони розпочато підготовку програми «Професійна допомога ВПО при виході на ринок праці». Програма передбачає професійні курси або курси перекваліфікації внутрішньо переміщених осіб відповідно до потреб ринку праці регіонів, у яких вони проживають», – мовиться в повідомленні.

Проект передбачає три напрямки: короткотермінові підготовчі курси, розраховані на термін навчання до двох тижнів; довгострокові курси перепрофілювання людей, які вже мають певну кваліфікацію, але не можуть знайти за нею роботу; та інноваційний напрямок, який передбачає об’єднання зусиль держави, місцевої влади, підприємців і громадськості в пошуках вирішення проблем працевлаштування ВПО.

Проект реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини, розрахований на чотири роки і призначений для впровадження ч Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Полтавській областях. При цьому, як сказав керівник проектів GIZ зі сталого розвитку в Україні Беньямін Клінґе, мандат проекту передбачає роботу для допомоги переселенцям тільки на підконтрольній Україні території, але програмою, за бажання, зможуть скористатися і мешканці тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

Наразі вже працюють курси шиття та програма навчання за напрямком менеджмент-проектів, також нині готується до підписання угода між GIZ та міністерством щодо співпраці в цьому напрямку, повідомили у МТОТ. Завершення формальних процедур планується протягом одного-двох місяців, після чого представники неурядових організацій зможуть звертатися з пропозиціями щодо реалізації конкретних проектів.