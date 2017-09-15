Чи повернуть переселенцям виборче право?

Інтегровані та безправні. Міжнародні організації і громадські активісти борються за право переселенців обирати на місцевих виборах. У парламенті вже зареєстрований законопроект, який унормовує це питання і повертає тимчасово переміщеним особам і трудовим мігрантам їхнє виборче право.

Новий законопроект під номером 6240 в разі ухвалення дозволить переміщеним особам, а також людям, що постійно проживають не за місцем реєстрації, обирати владу на місцевих виборах, каже Денис Ковриженко, старший радник з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Передбачається декілька основних нововведень

«Передбачається декілька основних нововведень. Перше – громадянин може звернутися до органу ведення реєстру виборців і подати документи, які підтверджують його фактичне місце проживання, щоб змінити виборчу адресу на постійній основі. Це робиться для того, щоб людина голосувала там, де вона живе», – каже Ковриженко.

За його словами, цей законопроект унеможливить виборчий туризм. Крім того, при розробці законопроекту врахували міжнародний досвід. Автори законопроекту наголошують на тому, що люди, які вимушено переїхали на нове місце проживання, не мають бути ізольованими від місцевих громад.

Для того, щоб не було зловживань з виборчим правом, у законопроекті передбачили низку обмежень, розповідає аналітик громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев.

Законопроект спрямовується на те, щоб виборець, подавав заяву про зміну виборчої адреси у міжвиборчий період, і не прив’язувався до дат чергових, або позачергових виборів

«Законопроект спрямовується на те, щоб виборець, у даному випадку ВПО (внутрішньо переміщена особа – ред.) або трудовий мігрант, подавав заяву про зміну виборчої адреси у міжвиборчий період, і не прив’язувався до дат чергових, або позачергових виборів. Громадянин може подати заяву про зміну виборчої адреси не пізніше, ніж на 5-й день після початку виборчого процесу. Ми передбачаємо, що виборець зможе подати нову заяву про зміну виборчої адреси, якщо він уже скористався цією можливістю, не раніше ніж через 180 днів після попередньої зміни виборчої адреси на цій підставі», – каже Клюжев.

Крім того, зауважує Олександр Клюжев, цей законопроект не впливає на реінтеграцію Криму і Донбасу. Люди, які після деокупації територій захочуть повернутися, зможуть змінити свою виборчу адресу на довоєнну.

Цей законопроект передбачає не тільки дотримання виборчого права для переселенців, а також для мобільних груп населення України – трудових мігрантів, або ж людей без реєстрації, яких в Україні близько 800 тисяч, розповідає Тетяна Дурнєва, з громадського холдингу «Група впливу».

Люди мають обирати місцеву владу не за місцем реєстрації в паспорті, а за місцем свого фактичного проживання

«Люди мають обирати місцеву владу не за місцем реєстрації в паспорті, а за місцем свого фактичного проживання. Міжнародні організації чітко розуміють, що дискримінації на підставі внутрішнього переміщення бути не може. Коли ми говоримо про інтеграцію за майже 4 роки конфлікту, то люди, в більшості інтегровані. Вони облаштували своє життя. І виключно відсутність права голосу не дає можливості людям реалізувати себе, як повноцінного члена громади», – каже Дурнєва.

Якщо законопроект буде ухвалено, то вже на місцевих виборах 2019 року внутрішньо переміщені особи, люди без реєстрації та трудові мігранти зможуть реалізувати право обирати владу своєї територіальної громади.

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