Переселенець повинен знати, які документи йому видавали до війни – Міграційна служба

Щоб відновити документи внутрішньо переміщеним особам, треба вказати ким був виданий паспорт. Якщо видали його на непідконтрольній території, потрібно вказати, чи видавали особі закордонний паспорт. Більше про документування ВПО і проблеми, які з цього приводу виникають, в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів прес-секретар Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

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– Які документи потрібно зробити внутрішньо переміщеній особі, щоб довести, що ти, так би мовити, «в законі»? Перелічіть, будь ласка.

Важливим є не те, де людина зареєстрована, а де виданий цей документ, адже саме там зберігається «Форма 1». Якщо Міграційна служба може підняти цю «Форму 1» і порівняти, то в людини не буде жодних проблем

– На нашому сайті ми розмістили перелік і, як кажуть, людською мовою пояснили як відбувається документування і які документи можна, а які треба подавати до Міграційної служби. На жаль, часто буває, що люди отримують недостовірну чи викривлену інформацію, тому потрібно розуміти одну річ: документованою в Україні може бути лише ідентифікована особа. І ми не робимо ніякої різниці між людьми, які живуть на сході чи на півдні. На сьогоднішінй день Міграційна служба оформлює паспорт громадянина України, так званий ID-паспорт, і паспорт для виїзду за кордон. Обидва документи є біометричними і обидва видаються на основі Єдиного державного демографічного реєстру. Паспорт-книжечка зразка 1994 року вже ніде не видається. Чому? Тому, що біометричний документ – більш захищений, це документ, який неможливо на сьогоднішній день підробити і це документ, який видається на основі електронної бази данних. Паспорт зразка 1994 року видавався на основі заяви. Це картонка, так звана «Форма 1», яка зберігається за місцем видачі документа, в залізній шафі в підрозділі Міграційної служби.

Ідентифікація – це процес порівняння даних, які подає про себе людина, з даними, які про людину є в держави. Тобто, по суті, це верифікація паспорта зразка 1994 року. Через те, що його дуже легко підробити, він не може бути засобом ідентифікації. Далі Міграційна служба дивиться, де виданий цей паспорт. Підкреслюю: важливим є не те, де людина зареєстрована, а де виданий цей документ, адже саме там зберігається «Форма 1». Якщо Міграційна служба може підняти цю «Форму 1» і порівняти, то в людини не буде жодних проблем.

– А якщо людина народилася в Донецьку, що робити?

– Якщо людина отримувала паспорт на непідконтрольній частині території, Міграційна служба дивиться, чи є вона у відомчій інформаційній системі. Туди потрапляли всі люди, які після 2007 року оформлювали закордонні паспорти. Якщо ж закордонного паспорта не було, тоді вже складніше. Тоді людина повинні сама згадати, які документи їй видавалися. Не обов’язково, щоб вона мала оригінали цих документів, це можуть бути копії. Отримуючи дані, Міграційна служба направляє запити до тих органів, які видали документи і чекає відповіді. Наголошу, що в цьому випадку Міграційна служба направляє паперові запити і отримує паперові відповіді. Про термінові документи – 7 чи 10 робочих днів навряд чи тут йдеться. Термін буде більший.

​– Наскільки?

Якщо паспорт виданий на непідконтрольній території і немає закордонного паспорта, не варто оплачувати за виготовлення термінового документа, бо терміни точно не будуть дотримані

​– За законом ми можемо продовжити процедуру оформлення документа до двох місяців. Якщо процедура не завершиться успіхом, ми змушені видавати відмову. Тоді вже доведеться звертатися до суду. Тобто, якщо паспорт виданий на непідконтрольній території і немає закордонного паспорта, не варто оплачувати за виготовлення термінового документа, бо терміни точно не будуть дотримані. Якщо у людини немає цих документів, є процедура встановлення особи в суді. Втім, насправді відмов не так багато. Треба просто розуміти, що це безпека людини і безпека держави.

– Нагадайте вартість

– Отримання першого паспорта, ID-паспорта, за досягнення 14-річного віку є безкоштовним. Якщо мова йже про заміну паспорта-книжечки на ID-паспорт, то там передбачений адміністративний збір у розмірі 279 гривень, і якщо ми говоримо про закордонний паспорт, то там теж передбачений адміністративний збір, що складає 558 гривень. Законом також передбачено, що місцеві громади можуть звільняти певні категорії осіб від оплати повністю чи частково.

– Чи може бути корупційна складова?

– Звичайно, що в нашій країні є корупція і тут громадяни повинні проявити свідомість і перше, куди треба звернутися, це до його керівника. Можна звернутися і на гарячі лінії.

– Як полегшити процес документування? Порадьте щось, адже від людей теж багато залежить.

– Звісно. Потрібно розуміти, що немає обов’язкового переліку для подання додаткових документів. Людина сама має подумати про те, яким чином Міграційна служба може її ідентифікувати, адже, якщо немає достатньої кількості документів, то через два місяці буде відмова.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)