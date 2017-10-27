Зброю можна надавати без гучних церемоній і зайвої уваги – екс-посол США Тейлор

Українські військовослужбовці потребують оборонної допомоги, яку можуть надати тільки США, адже саме у власності США перебуває більшість таких активів, заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен під час круглого столу, присвяченому обговоренню «трансатлантичної єдності з питання України».

НАТО не може надавати зброю, пояснив Расмуссен, адже озброєнням володіють окремі країни. Якщо ж США візьмуть на себе провідну роль з цього питання, низка європейських союзників це підтримує, наголосив він.

Потреби Збройних сил України не обмежуються лише зброєю. Українські військові також потребують устаткування для кращого захищеного зв’язку та глушіння сигналів, а також пристрої нічного бачення. Про це військові сказали Расмуссену під час його візиту до району поряд з контактною лінією місяць тому. «Таку оборонну допомогу можна надати достатньо швидко», – переконаний Расмуссен.

Надання зброї може відбуватись без зайвого розголосу, зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор: «Ми можемо надати зброю Україні з гучними церемоніями та навчаннями, а можемо зробити це тихо, без великої уваги громадськості».

Сам той факт, що представники адміністрації США почали говорити про надання оборонної зброї Україні у поєднанні з посиленням санкцій, змінив розрахунки Путіна, переконаний Расмуссен.

Виявом цього, на думку Расмуссена, є пропозиція Росії про введення миротворців, яка, хоча і не може бути застосована в запропонованому форматі, може стати базою для більш конструктивного підходу. Миротворча місія має охопити всю територію Донбасу і включати також захист жителів та інфраструктури в східній Україні, переконаний промовець.

На важливій ролі миротворців на кордоні Росії та України в спостереженні за поставками з та до ОРДЛО, наголосив колишній посол США в Росії Александр Вершбоу.

«Миротворці на кордоні України та Росії мають не тільки слідкувати за поставками до ОРДЛО, але і виходом «зелених чоловічків», – вважає Вершбоу.

Расмуссен назвав три необхідні компоненти політики Заходу з питання України:

Збереження санкцій. Надання оборонної зброї. Надання статусу союзника НАТО.

Саме такий підхід Заходу, на думку політика, зробить позицію Путіна більш конструктивною.