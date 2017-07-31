«США активно долучається до завершення війни на Донбасі» – Вільям Тейлор

Вільяма Тейлора, виконавчого віце-президента Інституту миру, посла США в Україні (2006–2009 роки), у Вашингтоні вважають одним із кращих експертів по Україні. Наприкінці двохтисячних він очолював посольство США в Києві, в 2011-му займав позицію, по суті, аналогічну сьогоднішній посаді Курта Волкера – був спецкоординатором Держдепартаменту, тільки в питаннях близькосхідного врегулювання. Сьогодні Тейлор – виконавчий віце-президент американського Інституту миру. Дипломат, до думки і порад якого у Вашингтоні прислухаються багато з тих, хто визначає політику країни, Вільям Тейлор зізнається нам – після спілкування з багатьма колегами також відчуває: зараз можливі зміни. Сполучені Штати можуть зважитися набагато активніше, ніж раніше, брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.

– Пане Тейлор, чи можна зараз розраховувати на зміни? Чи варто сподіватись, що з приходом нової команди, призначенням Курта Волкера, Сполучені Штати стануть активніше впливати на ситуацію?

Це невідкладне питання – і, гадаю, американці зараз мають намір його вирішувати

– Я думаю, так. Нова адміністрація призначила посла Волкера спеціальним координатором, і це демонструє, що держсекретар Рекс Тіллерсон готовий бути максимально залученим у процес і допомогти вирішити конфлікт. Цій війні в Європі потрібно покласти край. Ви ж і без мене знаєте: гинуть українці, тисячі українців. Це невідкладне питання, і, гадаю, американці зараз мають намір його вирішувати.

– Як саме? До яких кроків можуть вдатися Білий дім і Держдепартамент?

Один з таких кроків – посилення санкцій. Росія анексувала Крим, вдерлася на територію сусіда, захопила Донбас

– Один з таких кроків – те, що ми бачимо зараз у Вашингтоні: посилення санкцій проти Росії. Росія анексувала Крим, вдерлася на територію сусіда, захопила Донбас. Конгрес тут, у Вашингтоні, і Палата представників, і Сенат налаштовані посилювати санкції і зробити так, щоб будь-якому президенту було складніше їх скасувати. Ми бачимо, що ведуться діалог, дискусії, переговори. Також посол Волкер шукатиме можливого вирішення за участі представників країн «нормандської четвірки».

– Чи можуть Штати безпосередньо приєднатися до цього формату як країна-учасник або хоча б як спостерігач? Чи рухаємося ми до цього?

Не знаю, чи «нормандська четвірка» перетвориться у «п’ятірку». Але в цей процес точно буде внесена нова енергія

– Думаю, так. Думаю, посол Волкер буде говорити з представниками Німеччини, Франції, України, а також з представниками Росії. Не знаю, чи «нормандська четвірка» перетвориться у «п’ятірку», чи вона просто буде посилена, підтримана, розширена за рахунок американців. Але в цей процес точно буде внесена нова енергія.

– А як щодо надання Україні озброєння? За вашою інформацією, усе до цього йде?

– Поки що складно сказати. Ви ж знаєте, багато хто підтримує надання зброї Україні. Попередня адміністрація розглядала це питання, Конгрес був «за» і висловлював свою позицію дуже чітко впродовж усіх останніх років. Нова адміністрація ще нічого не оголошувала, ще нічого не вирішила, ще нічого не зробила, щоб прояснити свою позицію. Але Конгрес, без сумніву, прихильний. Тож, думаю, відповідь на Ваше запитання – так. Ми рухаємося в цьому напрямку.

– Ви у 2011-му були спецпредставником Держдепартаменту в питаннях мирного врегулювання на Близькому Сході. Курт Волкер зараз займає таку ж посаду, але по Україні. Якби Ви були на його місці, відповідали за Україну, яких заходів вжили би у першу чергу?

Конфлікт має бути врегульований не лише за допомогою тиску на Росію, але й через переговори з усіма сторонами

– Перші кроки – і думаю, посол Волкер їх уже робить, у чому його підтримую, – це почати дискусію з українцями; говорити з французами, говорити з німцями. Зорієнтуватися в ситуації, яка передувала Мінським угодам і зрозуміти проблеми, які зараз пов’язані з їхнім виконанням. І, насправді, говорити ще й з росіянами.

Це проблема російської агресії проти України. І необхідно сфокусуватися саме на ній

Конфлікт має бути врегульований не лише за допомогою тиску на Росію, але й через переговори з усіма сторонами. Будемо відверті – це проблема російської агресії проти України. І необхідно сфокусуватися саме на ній.

– Підбиваючи підсумки – Ви сподіваєтесь, що цей фокус уваги буде змінений саме зараз, що ми на порозі змін?

– Думаю, так. До цієї війни буде більше уваги, більше бажання провести переговори, щоб покласти їй край. Для зміни ситуації на Росію все більше тиснуть, аби вона забрала свої війська і щоб Україна знову стала територіально цілісною.