Волкер: надання зброї Україні «не спровокує» Росію

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що можливі поставки зброї України для захисту від російської агресії не можуть спровокувати Росію.

В інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» 25 липня в Парижі Волкер підтвердив, що нинішня влада США обговорює питання поставок смертельної зброї Україні.

«Росія вже перебуває в Україні з усім своїм важким озброєнням. Там зараз більше російських танків, ніж є у всіх країн Західної Європи, разом узятих. Це дуже і дуже великий військовий контингент. Ще більший контингент зосереджений біля кордонів України. У Росії є повне право це робити, це її територія, вони можуть розміщувати там стільки військових, скільки хочуть. Так що це рішення ніяк не «спровокує» Росію зробити щось, чого вони ще не зробили. І це ніяк не може змінити баланс сил», – сказав Волкер.

За його словами, попередня адміністрація президента Барака Обами не схвалила поставки зброї українській владі, незважаючи на те, що це зробили обидві палати Конгресу. Однак нова адміністрація президента Дональда Трампа, за його словами, «переглядає» це рішення, щоб дати Україні «можливість захищати себе».

«Якщо ми ухвалимо таке рішення, це дасть можливість Україні захистити себе в тому випадку, якщо Росія зробить подальші кроки на українській території, – підкреслив Волкер. – Росія говорить, що «не робить нічого такого» і не збирається цього робити. Якщо це так – поставка захисних озброєнь тоді не несе ні для кого ніякого ризику».

Кремль в особі речника президента Росії Дмитра Пєскова заявив у відповідь на слова Волкера, що «будь-які дії, що провокують напруженість на лінії зіткнення в Донбасі, будуть віддаляти врегулювання конфлікту на сході України».

23-24 липня Волкер перебував в Україні, зокрема їздив на Донбас – в Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що конфлікт на сході України не є замороженим конфліктом, а «гарячою війною».