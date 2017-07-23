Спецпредставник США був вражений людським виміром війни на Донбасі

Спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер заявив, що був вражений людським виміром війни на Донбасі.

Як сказав він в інтерв’ю кореспондентові Радіо Свобода в потязі, яким він їхав до Києва з Краматорська, його вразило число щоденних порушень режиму припинення вогню на лінії контакту на Донбасі, і особливо непокоїть недавній спалах бойових дій.

За словами Волкера, в Авдіївці, яку він відвідав раніше в неділю, він був вражений поглядом на житлові будинки, в яких далі живуть люди і в яких стіни були вибиті прямими артилерійськими влучаннями.

Найбільше ж, сказав американський дипломат Радіо Свобода, його вразила людська ціна війни, яку він обговорював зі шкільними вчителями, що пережили вже кілька років боїв, і з чоловіком, якому вибухом снаряда на вулиці, де той ішов, відірвало і руки, і ноги.

Крім того, додав Волкер, він говорив і про вплив війни на місцеву економіку, коли зустрівся з чоловіком, бізнес якого в Донецьку відібрали підтримувані Росією сепаратисти, змусивши його до втечі з рідного міста.

Він також сказав, що його призначення, нинішній візит на схід України і майбутні відвідини Парижа і Брюсселя є відповіддю на необхідність для США відігравати більшу роль у мирному процесі в Україні.

Перед цим на прес-конференції у Краматорську після відвідин разом із іншими дипломатами США району проведення антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу Курт Волкер заявив, що побачив і зрозумів: «це не заморожений конфлікт, а гаряча війна».

На запитання, чи розуміють у США, що на Донбасі йдеться не про «внутрішній конфлікт» чи «громадянську війну», як твердить Москва, а про відверту агресію Росії проти України, Волкер сказав: «Так, ми це розуміємо. Ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо, як цей конфлікт почався, ми розуміємо, як він управляється зараз».

За його словами, цю кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки більше залучилися до вирішення ситуації. «Ми хочемо виробити стратегічне розуміння конфлікту», – сказав Волкер. Це необхідно, щоб рухатися далі і відновити територіальну цілісність і суверенітет України, додав він.

Спецпредставник США повідомив, що далі буде зустрічатися з представниками інших сторін урегулювання на сході України, щоб вислухати їхні погляди і «консолідувати позицію щодо ситуації в зоні конфлікту з союзниками». Зокрема, сказав Волкер, до кінця тижня він матиме зустрічі з представниками «нормандської четвірки», ЄС, НАТО, ОБСЄ, а також Великої Британії.

Після повернення до Вашингтона, сказав Курт Волкер, він надасть там «певні рекомендації».

Раніше в неділю делегація представників США на чолі з Волкером відвідала, зокрема, штаб оперативно-тактичного угруповання Збройних сил України «Донецьк» і прифронтове місто Авдіївку. Там американські дипломати зустрічалися з українськими військовими, представниками військово-цивільної адміністрації і цивільними мешканцями міста, що потерпають від війни і постійних обстрілів із боку бойовиків.

Там же на запитання, чи планує він відвідати інший бік лінії фронту, Волкер сказав, що збирається свого часу зустрітися зі спецпредставником Росії щодо врегулювання на Донбасі.

Напередодні візиту Державний департамент США повідомляв, що спеціальний представник Вашингтона у справі переговорів щодо України Курт Волкер вирушає з візитом до України і низки європейських держав. Як мовилося в повідомленні, він відвідає східну Україну, де зустрінеться з потерпілими від «агресії Росії» (це формулювання Держдепартаменту) і обговорить важливість безпеки для всіх українців.

У понеділок, 24 липня, він перебуватиме в Києві, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Потім він вирушить до Парижа на зустрічі з чільними посадовцями Франції і Німеччини і обговорить із ними мінський мирний процес і переговори в «нормандському форматі». Наступною його зупинкою буде Брюссель, де Волкер зустрінеться з чільними представниками ЄС і НАТО на тему вирішення конфлікту в Україні. У середу, 26 липня, спецпредставник прибуде до Відня на зустрічі в Організації з безпеки і співпраці в Європі, щоб обговорити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на сході держави. Потім він вирушить до Лондона і там консультуватиметься про шляхи просування у справі України з британськими посадовцями, мовилося в повідомленні Держдепартаменту.

Нещодавно призначений спецпредставник нинішньої адміністрації США у справі переговорів про врегулювання в Україні Курт Волкер уже відвідував Київ, де зустрічався з президентом і прем’єр-міністром України, депутатами Верховної ради і представниками України у Тристоронній контактній групі і її робочих підгруп.

За попередньої адміністрації США роль такого спецпредставника відігравала помічник державного секретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд. Її партнером у переговорах із боку Росії був помічник президента Росії Владислав Сурков, якого називають одним із чільних «кураторів» Москви в розпалюванні конфлікту на Донбасі. Наразі Москва ще не оголошувала, хто з її боку вестиме переговори з Куртом Волкером.