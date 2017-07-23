Представники Держдепартаменту США прибули на Донбас – штаб

Офіційна делегація Державного департаменту США, яку очолює спеціальний представник Вашингтона з питань України Курт Волкер, прибула у зону конфлікту на сході України, повідомляє 23 липня штаб української воєнної операції.

За повідомленням, у складі делегації, крім Волкера – посол США в Україні Марі Йованович, співробітник Держдепартаменту США Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт й інші посадові особи.

Під час візиту делегація відвідала оперативно-тактичне угрупування «Донецьк», прифронтову Авдіївку, де зустрілася з військовими, представниками військово-цивільної адміністрації і постраждалими цивільними жителями.

«Наше головне завдання – відновити цілісність і суверенітет України. Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна», – цитує слова Волкера штаб АТО.

У Держдепартаменті і посольстві США в Україні про результати поїздки делегації поки що не повідомляли.

21 липня Державний департамент США повідомив, що спеціальний представник Вашингтона у справі переговорів щодо України Курт Волкер вирушив із візитом до України і низки європейських держав. Як мовиться в повідомленні, він відвідає східну Україну, де зустрінеться з потерпілими від «агресії Росії» (це формулювання Держдепартаменту), і обговорить важливість безпеки для всіх українців.

24 липня Волкер прибуде до Києва, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нещодавно призначений спецпредставник нинішньої адміністрації США у справі переговорів про врегулювання в Україні Курт Волкер уже відвідував Київ, де зустрічався з президентом і прем’єр-міністром України, депутатами Верховної ради і представниками України у Тристоронній контактній групі і її робочих підгруп.