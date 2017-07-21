США направили свого спецпредставника у справах України в першу міжнародну подорож

Державний департамент США повідомив, що спеціальний представник Вашингтона у справі переговорів щодо України Курт Волкер вирушив із візитом до України і низки європейських держав.

Як мовиться в повідомленні, він відвідає східну Україну, де зустрінеться з потерпілими від «агресії Росії» (це формулювання Держдепартаменту), і обговорить важливість безпеки для всіх українців.

У понеділок, 24 липня, він прибуде до Києва, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Потім він вирушить до Парижа на зустрічі з чільними посадовцями Франції і Німеччини і обговорить із ними мінський мирний процес і переговори в «нормандському форматі».

Наступною його зупинкою буде Брюссель, де Волкер зустрінеться з чільними представниками ЄС і НАТО на тему вирішення конфлікту в Україні.

У середу, 26 липня, спецпредставник прибуде до Відня на зустрічі в Організації з безпеки і співпраці в Європі, щоб обговорити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на сході держави.

Потім він вирушить до Лондона і там консультуватиметься про шляхи просування у справі України з британськими посадовцями, мовиться в повідомленні Держдепартаменту.

Нещодавно призначений спецпредставник нинішньої адміністрації США у справі переговорів про врегулювання в Україні Курт Волкер уже відвідував Київ, де зустрічався з президентом і прем’єр-міністром України, депутатами Верховної ради і представниками України у Тристоронній контактній групі і її робочих підгруп.