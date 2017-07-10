Кучма і спецпредставник США Волкер обговорили ситуацію на Донбасі – Оліфер

Колишній президент України, представник України у Контактній групі Леонід Кучма і спеціальний представник США з питань мінського процесу Курт Волкер обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Про це на своїй сторінців Facebook речниця Кучми Дарка Оліфер.

«Сторони наголосили,що стійке, тривале припинення вогню та вирішення всього блоку питань щодо безпеки Мінських угод є ключовим, без цього не може бути просування в врегулюванні гуманітарних, політичних та соціальних питань», – написала вона.

9 липня під час візиту в Україну державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американська сторона розчарована відсутністю прогресу в мінському переговорному процесі. Він додав, що після призначення Волкера розраховують на активніший прогрес у переговорах.

Минулого тижня Волкера призначили спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України. У Держдепартаменті США повідомили, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України».

Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 7 липняв кулуарах саміту «Групи двадцяти».

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.