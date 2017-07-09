США розчаровані відсутністю прогресу в мінському процесі – Тіллерсон

Американська сторона розчарована відсутністю прогресу в мінському переговорному процесі зі врегулювання ситуації на сході України, заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він додав, що США призначили спецпредставником з питання України посла Курта Волкера і розраховують на активніший прогрес у переговорах.

«Я неодноразово дуже чітко говорив російським лідерам, що саме Росія має зробити перші кроки з деескалації бойових дій на сході України. Зокрема, їм треба поважати домовленості щодо відведення важкого озброєння і дати спостерігачам з ОБСЄ можливість виконувати їхню роботу. Це необхідні речі. Ми дуже розчаровані відсутню прогресу у реалізації мінських домовленостей і саме тому призначаємо спеціального представника Курта Волкер. Він буде розставляти додаткові акценти. Ми будемо координувати зусилля із представниками «нормандського формату», з Україною і російським урядом заради більш швидкої і ефективної роботи», – сказав Тіллерсон після зустрічі з президентом України Петром Порошенко 9 липня в Києві.

Він додав, що американська сторона буде ретельно координувати дії з учасниками «нормандської четвірки».

7 липня стало відомо, що Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

Волкер прибув до Києва разом із Тіллерсоном.