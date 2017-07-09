Порошенко: саміт лідерів «нормандського формату» може відбутися цього літа

Саміт лідерів України, Франції, Німеччини і Росії може відбутися вже влітку цього року, після телефонної розмови лідерів «нормандської четвірки», заявляє президент України Петро Порошенко.

«Після зустрічей і телефонних переговорів у Берліні, Парижі, Гамбурзі досягнута домовленість, що найімовірніше в липні відбудеться телефонна розмова у «нормандському форматі» на рівні лідерів, і ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт… вже цього літа», – сказав Порошенко на спільній прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, який 9 липня перебуває в Україні з офіційним візитом.

Він заявив, що наразі невідомо, де саме може відбутися цей саміт. «Ми налаштовані на рішучу прискорену конкретні практичну розмову як у телефонному форматі, так і під час саміту… Україна не зацікавлена в тому, щоб відкладати подібні переговори, бо щодня платить дуже високу ціну у вигляді поранених і, на жаль, загиблих українських героїв і цивільних жителів», – додав президент.

Порошенко заявив, що має «твердий оптимізм» щодо того, що після саміту вдасться гарантувати реалізацію безпекового компоненту Мінських угод.

Він додав, що українська сторона розраховує на активну участь в цьому партнерів зі США.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.