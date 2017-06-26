Макрон прогнозує зустріч лідерів «нормандського формату» у кінці червня – на початку липня

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії (так званого «нормандського формату») щодо мирного вирішення конфлікту на сході України може відбутися наприкінці червня – на початку липня, заявляє президент Франції Емманюель Макрон.

«Стосовно дати – її обговорюють. Це буде десь між кінцем червня – початком липня. Зараз ми вчотирьох у найближчі години вирішуватимемо із учасниками», – сказав Макрон 26 червня у Парижі після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, який перебуває у Франції з робочим візитом.

За його словами, на наступній зустрічі у «нормандському форматі» необхідно запропонувати нові конкретні рішення для виходу із кризи на Донбасі.

Як заявив Макрон, перед такою зустріччю треба отримати інформацію і мати об’єктивне бачення ситуації на Донбасі. За словами президента Франції, таку інформацію повинні надати представники ОБСЄ.

Як заявив президент Франції, він не хоче, що б дискусія щодо виконання Мінських домовленостей завершилася нічим. Він наголосив, що про це ж говорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент Франції заявив, що агресором на сході України виступає Росія. «Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розпочав війну і хто створив цю ситуацію і в якій ситуації ми перебуваємо», – сказав Макрон.

Президент Петро Порошенко, зі свого боку, зазначив, що налаштований дуже оптимістично після переговорів із французьким президентом. Він також додав, що Україна виступає за цілодобову присутність місії ОБСЄ в місцях розведення сил на Донбасі.

«Україна готова неухильно виконувати всі пункти Мінських угод і позицію щодо розведення сил ми також готові виконувати за умови, що буде забезпечена присутність ОБСЄ по точках розведення 24 години на добу, 7 днів на тиждень», – сказав він.

Макрон відомий своєю жорсткою позицією по відношенню до політики Кремля. Раніше він заявляв, що санкції проти Росії можна буде зняти тільки після виконання Мінських угод.

Зустріч Порошенка і Макрона відбулася напередодні саміту «Групи 20», який пройде в Гамбурзі 7-8 липня. Минулого тижня президент України відвідав Вашингтон. У Білому домі тоді наголосили, що американські санкції проти Росії будуть діяти доти, поки Москва не виведе всі свої сили зі сходу України.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.