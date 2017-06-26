Порошенко у Парижі: урок історії для Путіна

Париж – Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Франції Емманюелем Макроном запланована у понеділок на першу половину дня, потім українського лідера прийматиме спікер парламенту Жерар Ларше і прем’єр-міністр Едуар Філіпп.

Після офіційних зустрічей Петро Порошенко вирушить до пам’ятника Анні Ярославні у містечко Сенліс, розташоване поблизу Парижа.

Анна Київська чи Анна Руська?

Саму королеву Франції французи називають Anne de Kiev, тобто, Анною Київською, але росіяни наполягають, що вона – Анна Руська і її особистість є частиною російської історії. Про це говорив і під час свого нещодавнього візиту до Франції російський президент Володимир Путін.

Однак порівнювати візити українського і російського лідерів важко – Путін приїхав на відзначення 300-річчя встановлення дипломатичних відносин між Росією і Францією. Це була знакова ювілейна подія, яка фактично не відображає рівень сучасних стосунків країн. Зокрема, Макрон приймав Путіна не в Парижі, а у Версалі, де і була підписана ця угода з Петром Першим. Крім того, у Путіна не було зустрічей з прем’єром чи спікером парламенту.

Макрономанія триває, але чи надовго?

Емманюель Макрон – намолодший президент за всю історію Франції. Більшість французів, які віддали свій голос за його політичну силу, розраховують на молодих політиків, які прийдуть до влади і оновлять Францію. Водночас експерти прогнозують, що вже за півроку виборців Макрона може очікувати розчарування, бо він має почати втілювати у життя свої жорсткі економічні реформи – зміну трудового законодавства, скорочення кількості державних службовців та інше. Французькі медіа вже називають Макрона «президентом із залізною рукою», тепер цікаво, чи готові самі французи до такого лідера.

Проросійські сили запалу не втрачають

Російські впливи у Франції значно зменшилися з приходом Макрона, усі проросійські політики зазнали поразки, зокрема партія «Національний фронт», яку представляє Марін Ле Пен. Сама вона під час парламентських виборів ледь увійшла до складу Національних зборів, тож очевидно, що намагатиметься псувати нерви більшості, однак реальних важелів впливу на політику Ле Пен не має. Хоча «Нацфронтом» справа не закінується, проросійські політики є і серед правих та лівих. Одним із прикладів того, як вони псуватимть нерви, може стати нещодавня поїздка французьких парламентарів до Москви. За інформацією видання La Provence, після поїздки депутати планують вирушити до окупованого Донецька, щоб підтримати російську армію, яку «постійно бомбардує Україна, незважаючи на мінські домовленості».

Однак, як правило, після таких візитів МЗС Франції заявляє, що це приватна поїздка парламентарів, яка не відображає офіційної державної політики.