Порошенко почав візит до Франції, де зустрінеться із президентом Макроном

Президент України Петро Порошенко почав робочий візит до Франції, де 26 червня він зустрінеться зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомляє посольство України у Франції.

Крім того, програма візиту передбачає зустрічі президента України із прем’єр-міністром Франції Едуаром Філіпом і головою Сенату Франції Жераром Ларше.

Про плани відвідати Париж із робочим візитом президент України Петро Порошенко повідомив 22 червня у Брюсселі.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн «Групи двадцяти», який пройде 7–8 липня у Німеччині.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.