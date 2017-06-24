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24 Червень 2017, Київ 23:30
Новини | Політика

Порошенко здійснить робочий візит до Франції 26 червня – адміністрація президента

Президент України Петро Порошенко, Брюссель, 22 червня 2017 року

26 червня 2017 року президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Це 24 червня підтвердила адміністрація голови української держави.

«Програмою візиту передбачено зустрічі глави української держави з новообраним президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Французької Республіки Едуаром Філіпом та Головою Сенату Франції Жераром Ларше», – ідеться в повідомленні.

Про плани відвідати Париж із робочим візитом президент України Петро Порошенко повідомив 22 червня у Брюсселі. «Ми отримали запрошення відвідати Париж і зустрітися з президентом Макроном. Ми дякуємо йому за перший крок, за дуже відповідальну проєвропейську позицію», – вказав президент України.

Президент Франції Емманюель Макрон цього тижня заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн «Групи двадцяти», який пройде 7–8 липня у Німеччині.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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