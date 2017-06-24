Порошенко здійснить робочий візит до Франції 26 червня – адміністрація президента

26 червня 2017 року президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Це 24 червня підтвердила адміністрація голови української держави.

«Програмою візиту передбачено зустрічі глави української держави з новообраним президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Французької Республіки Едуаром Філіпом та Головою Сенату Франції Жераром Ларше», – ідеться в повідомленні.

Про плани відвідати Париж із робочим візитом президент України Петро Порошенко повідомив 22 червня у Брюсселі. «Ми отримали запрошення відвідати Париж і зустрітися з президентом Макроном. Ми дякуємо йому за перший крок, за дуже відповідальну проєвропейську позицію», – вказав президент України.

Президент Франції Емманюель Макрон цього тижня заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн «Групи двадцяти», який пройде 7–8 липня у Німеччині.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.