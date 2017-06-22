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22 Червень 2017, Київ 13:06
Новини | Політика

Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки» до саміту «Групи двадцяти» – Reuters 

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн «Групи двадцяти», який пройде 7–8 липня у Німеччині. Про це повідомляє Reuters.

«До саміту «Групи двадцяти» у нас буде зустріч у цьому форматі», – заявив Макрон в інтерв’ю восьми європейським газетам. Президент Франції сказав, що ще зарано висловлювати його погляди щодо кризи, але його обов’язок захищати Європу та ії союзників у регіоні. «Щодо цього ми не підемо на поступки», – додав Макрон.

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи 21 червня у Вашингтоні, заявив, що Київ не вважає необхідним змінювати «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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