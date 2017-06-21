Порошенко: немає необхідності змінювати «нормандський формат»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Київ не вважає необхідним змінювати «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми не бачимо необхідності змінювати «нормандський формат» і мати якийсь паралельний трек до мінського процесу», – заявив Порошенко 21 червня у Вашингтоні, відповідаючи на питання чи обговорювалась можливість зміни формату переговорів.

«Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до «нормандського формату». Ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки», – зазначив український президент.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.