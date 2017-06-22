Порошенко 26 червня зустрінеться в Парижі з Макроном – заява

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном запланована на 26 червня у Парижі. Про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі 22 червня.

«Ми отримали запрошення відвідати Париж і зустрітися з президентом Макроном. Ми дякуємо йому за перший крок, за дуже відповідальну проєвропейську позицію», – вказав президент.

Президент України Петро Порошенко раніше також повідомив про плановану на наступний тиждень телефонну розмову лідерів країн «нормандського формату».

Президент Франції Емманюель Макрон цього тижня заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн «Групи двадцяти», який пройде 7–8 липня у Німеччині. Про це повідомляє Reuters.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.