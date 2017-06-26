Макрон запитає Порошенка про альтернативу «Мінська» – експерт

Головною темою зустрічі українського президента Петра Поршенка із французьким колегою Емманюелем Макроном буде обговорення «нормандського формату». Про це ефірі Радіо Свобода сказав експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп’ятник. Однак радикальних дій від французької сторони очікувати не варто, оскільки нині економіка цієї країни потерпає від кризи, і посилення санкцій проти Росії Франції зараз вкрай не вигідне. Натомість, прогнозує експерт, Емманюель Макрон може запитати українського президента про альтернативу мінському формату, втім, резюмує експерт, Банкова навряд чи має альтернативний план припинення російської агресії.

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– Я думаю, що головною темою, яку буде порушувати президент Порошенко – це «нормандський формат». Але ми маємо розуміти про що йдеться. По-перше, соціалісти (а ми кажемо про попередника Макрона – Франсуа Олланда) були одні з не багатьох політичних сил в Європі, які взагалі прихильно поставилися до самої ідеї врегульовувати ситуацію на Донбасі і в Криму.

Якби у Франції до влади прийшли республіканці – або Саркозі, або Фійон, то вони б до самого наміру проводити переговори і участі у «нормандському форматі» ставилися б не дуже прихильно. У цьому сенсі прихід Макрона з його новою політичною силою для нас є позитивом.

Я думаю, що під час цієї зустрічі Макрон запитає нашого президента, чи є якісь інші формати чи ідеї з боку Банкової для того, щоб знайти більш ефективні шляхи врегулювання

Інша справа – який буде змістовий контекст цієї зустрічі. Справа в тому, що сам «нормандський формат» обговорює не стільки шляхи врегулювання, скільки шляхи реалізації мінських домовленостей, які самі по собі призвести до нормалізації ситуації не можуть. Про це казали і в Адміністрації президента Трампа – мовляв, ми згодні підтримувати будь-які інші формати, якщо його запропонує українська сторона. Я думаю, що під час цієї зустрічі Макрон також запитає нашого президента, чи є якісь інші формати чи ідеї з боку Банкової для того, щоб знайти більш ефективні шляхи врегулювання. Тому що в мінському форматі це зробити неможливо.

Але я не думаю, що українська сторона запропонує щось радикально конструктивне і ефективне для того, щоб припинити цей конфлікт.

– А Макрон може запропонувати якийсь новий формат?

– Справа в тому, що Макрон є одним із представників Європейського союзу, а це торговельний, митний союз, успіхи якого вимірюються обсягами торгівлі. Це не НАТО. Тому Макрон шукатиме якийсь баланс інтересів України в плані захисту демократичних цінностей, а з іншого боку, інтересів французької економіки, яка зараз у занепаді. У французів найбільший борг з усіх країн ЄС на сьогоднішній день і він постійно збільшується, тому немає жодних гарантій того, що країна не порине в кризу, яка нагадує грецьку. Це стосовно можливих санкцій стосовно Росії, тобто Франції це зараз вкрай невигідно.

Очевидно, буде певний тиск і на Україну

Очевидно, якщо мова буде йти про те, що ми підтримуємо «нормандський формат» в плані врегулювання і наполягаємо на виконанні умов, це буде не тільки з російської сторони, а й з української. Оскільки має проглядатися якийсь реалістичний результат як наслідок економічних санкцій. Тому очевидно, буде певний тиск і на Україну.

– Може, внутрішні труднощі Макрон зможе компенсувати успіхами на зовнішньополітичній арені?

– Це було б насправді дуже добре. Але Макрон чітко розуміє, що підтримуючи «нормандський формат», навряд чи він може досягти якихось успіхів. Тому що «нормандський формат», який передбачає підтримку мінських домовленостей-2 – це «гра в довгу», яка передбачає, що Україна свою частину зобов’язань виконувати не буде. В тій частині, в якій йдеться про зміну конституційного устрою країни і надання двом регіонам абсолютно непропорційних автономних повноважень. Звичайно, це зруйнує країну.

Мінські домовленості підписані нашими керівниками, і вимагати тільки від Росії їх виконання буде абсолютно нерозумно і неефективно

Але мінські домовленості підписані нашими керівниками, і вимагати тільки від Росії їх виконання буде абсолютно нерозумно і неефективно. А Банкова ніяких інших форматів не пропонує. Тому що це і є той формат, за якого політична еліта, яка прийшла після Майдану, може втриматися при владі. Тому ми і маємо замкнуте коло, по якому і ходимо вже четвертий рік.

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