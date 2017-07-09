Тіллерсон і Порошенко проводять переговори віч-на-віч – речник

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув в Адміністрацію президента України для переговорів з головою Української держави Петром Порошенком. Як повідомляє речник президента Святослав Цеголко, почалися переговори Тіллерсона і Порошенка віч-на-віч, згодом відбудуться переговори в розширеному складі.

Перед переговорами президент України зустріч держсекретаря США на ґанку адміністрації. Вони потисли руки і зайшли у будівлю адміністрації.

За підсумками переговорів Тіллерсон і Порошенко вийдуть для спілкування з представниками засобів масової інформації.

У Держдепартаменті США раніше повідомили, що Тіллерсон під час свого першого офіційного візиту до Києва має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ в країні. Повідомлялося, що разом з Тіллерсоном в Україну мав прибути новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курт Волкер.