Порошенко 9 липня зустрінеться з держсекретарем США і генсекретарем ООН

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня приїжджає з візитом до Києва, де проведе переговори з президентом України Петром Порошенком. Як повідомляє прес-служба голови держави, зустріч почнеться о 13:00.

У Держдепартаменті США раніше повідомили, що Тіллерсон під час свого першого офіційного візиту до Києва має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ в країні.

Після цього, о 15:30 президент Порошенко зустрінеться із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.

Як повідомила раніше прес-служба президента України, на цих переговорах йтиметься про стан і перспективи подальшого співробітництва в рамках ООН, можливості більш активного залучення її інструментарію до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також виконання рішень Генасамблеї ООН щодо Криму.

9 липня до України також прибуває генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ, який братиме участь у засіданні Україна–НАТО 10 липня.