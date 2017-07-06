Столтенберґ їде до Києва на засідання комісії Україна – НАТО

Північноатлантична рада – основний політичний керівний орган НАТО, що складається з постійних представників країн-членів організації, – на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом відвідає Україну 9–10 липня. Делегація візьме участь у засіданні комісії Україна – НАТО, де буде присутній президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба альянсу.

Під час візиту генсекретар НАТО виступить із промовою в парламенті України, зустрінеться зі спікером і головами парламентських фракцій.

Столтенберґ також проведе двосторонню зустріч із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і відкриє нову будівлю представництва НАТО в Україні, мовиться в повідомленні.

Засідання комісії Україна – НАТО з участю президента України відбудеться 10 липня.

Напередодні в четвер президент Петро Порошенко підписав закон, який визначає вступ до НАТО пріоритетом України.

Україна після самоусунення колишнього президента Віктора Януковича і втечі його влади відмовилася від запровадженого ним 2010 року позаблокового статусу: у грудні 2014-го Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від того статусу. Але аж дотепер Україна офіційно не відновлювала попереднього чітко визначеного курсу на вступ до НАТО, який розробив 2004 року той самий Янукович, на той час прем’єр-міністр, за президентства Леоніда Кучми.

Київ формально обмежувався досі завданням перейти на стандарти і принципи діяльності Північноатлантичного союзу й активно співпрацює з НАТО на різних напрямках. У НАТО наголошують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Натомість Росія вимагає «гарантій невступу України в НАТО».