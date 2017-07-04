Грицак: Україна отримала обладнання на мільйон євро у рамках співпраці з НАТО у сфері кіберзахисту

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що у рамках співпраці з Трастовим фондом Україна-НАТО у сфері кіберзахисту Україна отримала технічне обладнання і програмне забезпечення на мільйон євро.

За його словами, найближчим часом ця техніка буде встановлена «на базі Міністерства закордонних справ».

Заступник Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Сорін Дукару повідомив, що плануються також тренінги для українських експертів, а також надання самого технічного забезпечення для Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України.

Трастовий фонд НАТО зі сприяння Україні в посиленні національних можливостей кіберзахисту заснований рішенням саміту НАТО в 2014 році. Інтереси української сторони представляє СБУ.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося у декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.