Порошенко підписав закон, який визначає вступ до НАТО пріоритетом України

Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року.

Цей закон вносить зміни до законів України «Про основи національної безпеки України» та «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» у частині євроатлантичної інтеграції.

«Одним з пріоритетів національних інтересів України документ визначає інтеграцію у євроатлантичний безпековий простір зметою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. З цією метою Україна активізує зусилля з усього комплексу реформ, у тому числі у безпековому та оборонному секторах задля досягнення відповідності критеріям членства в Альянсі», – ідеться в повідомленні на сайті президента.

Україна після самоусунення колишнього президента Віктора Януковича і втечі його влади відмовилася від запровадженого ним 2010 року позаблокового статусу: у грудні 2014-го Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від того статусу. Але аж дотепер Україна офіційно не відновлювала попереднього чітко визначеного курсу на вступ до НАТО, який розробив 2004 року той самий Янукович, на той час прем’єр-міністр, за президентства Леоніда Кучми.

Київ формально обмежувався досі завданням перейти на стандарти і принципи діяльності Північноатлантичного союзу й активно співпрацює з НАТО на різних напрямках. У НАТО наголошують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Натомість Росія вимагає «гарантій невступу України в НАТО».

5 червня Чорногорія стала 29-м членом НАТО. Цьому протистояли Росія і проросійські політичні партії у Чорногорії.