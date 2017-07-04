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04 Липень 2017, Київ 16:07
Новини | Події

АП: Порошенко 9 липня зустрінеться з держсекретарем США Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко і державний секретар США Рекс Тіллерсон у Вашингтоні, 20 червня 2017 року

Президент України Петро Порошенко 9 липня зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, який перебуватиме з візитом в Україні.

Як повідомляє прес-служба Адміністрація президента України, очікується, що сторони розглянуть питання реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Порошенка до США 20-21 червня.

Також обговорюватиметься питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії, додають в Адміністрації.

У червні під час візиту до США Порошенко зустрівся з Тіллерсоном. Як повідомили в Адміністрації президента України, серед іншого, обговорювалися «шляхи надання оборонної зброї для України».

У квітні Тіллерсон відвідував з офіційним візитом Росію.

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