Порошенко «зазирнув» до Трампа – плюси й мінуси

Нетривала зустріч президентів України і США у Вашингтоні і короткі заяви Дональда Трампа після неї викликали в Україні черговий сплеск «пошуків зради» серед супротивників Петра Порошенка. Та у США і в такому дещо обмеженому форматі прийняття бачать як не прямий позитив, то принаймні відсутність негативу.

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Колишній посол США в Україні Джон Гербст не бачить нічого поганого в деталях перебігу візиту Петра Порошенка до Вашингтона.

Якби це була звичайна зустріч, це був би плюс для Порошенка. Але й так, як було, я б не сказав, що це мінус. Це просто не чіткий плюс

«Якби це була звичайна зустріч, це був би плюс для Порошенка. Але й так, як було, я б не сказав, що це мінус. Це просто не чіткий плюс – якщо тільки цей візит не принесе чогось істотного, чогось нового», – каже Радіо Свобода Джон Гербст, нині експерт дослідницького центру «Атлантична рада» у США.

На його думку, такими істотними результатами візиту могли б стати посилення підтримки України, зокрема матеріальної підтримки реформ, суворіша лінія адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії, або й помітне посилення військової підтримки України.

Коротша зустріч не зашкодить Порошенкові

Петро Порошенко вже летів до США з робочим візитом, а Вашингтон усе не підтверджував його зустрічі з Дональдом Трампом. Урешті Білий дім заявив, що президент України зустрінеться з віце-президентом США Майком Пенсом, і вони обидва «зазирнуть» до президента США.

Дійсно, в Білому домі того дня не було «червоного килима» й інших атрибутів гучних візитів. Але й зустріч Порошенка і Трампа, яку сприймали ледь не як лише фотосесію, врешті виявилася тривалішою і продуктивнішою.

У соцмережах звернули увагу, як змінювалися заголовки і тон повідомлень про неї, наприклад, американського агентства «Асошієйтед прес». Спершу це було «Трамп зустрічається з Порошенком, що зазирнув із коротким візитом», а сама зустріч була названа короткою фотосесією. Потім стало «Трамп коротко зустрівся з українським керівником посеред розслідування щодо Росії», і текст змінився: замість того, що Білий дім спершу називав «ненадовго зазирнути», це були фотографування двох президентів і короткі виступи, мовилося в повідомленні. А з наступних версій із заголовку зникло й визначення зустрічі як короткої.

Так само і в короткому повідомленні Білого дому після зустрічі Трампа і Порошенка її вже назвали просто «зустріччю», без фрази про «зазирання» (drop in), яка була в анонсі.

Як каже Гербст, супротивники Порошенка скористаються не самим фактом його зустрічі з Трампом, а її коротким форматом: «Не сумніваюся, що його опоненти вдома будуть намагатися зіграти на цьому, але, мені здається, суть у тому, що він таки відвідав Вашингтон, він таки зустрівся з президентом США, він таки мав довгу зустріч із віце-президентом, із міністром оборони». Тому, вважає експерт, шкоди Порошенкові цей візит не принесе.

Для Трампа важливі особисті відносини з Порошенком

То чому ж Дональд Трамп пішов на такий крок: усе-таки прийняти президента України ще до того, як президент США зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча при цьому дати Петрові Порошенку лише коротку зустріч? Як вважає Майкл Кіммадж, який в адміністрації попереднього президента Барака Обами займався питаннями України і Росії у відділі політичного планування Державного департаменту, причина в особистості Дональда Трампа.

Вже саме свідчення особистих відносин між Порошенком і Трампом важливе. Згадаймо, що за адміністрації Обами президент Обама дуже не любив з’являтися разом із Порошенком

«Наскільки можна зробити психоаналіз Трампа з цього огляду, думаю, він схильний персоналізувати зовнішню політику. Тому навіть якщо він не виступив із доктринальними заявами, які хотіла б почути українська влада, вже саме свідчення особистих відносин між Порошенком і Трампом важливе. Згадаймо, що за адміністрації Обами президент Обама дуже не любив з’являтися разом із Порошенком», – каже фахівець Радіо Свобода.

Чи дасть Україні зброю адміністрація Трампа?

Під час зустрічі в Пентагоні міністр оборони США Джеймз Маттіс запевнив українського керівника, що США й далі віддані праву України захищати свою суверенну територію, а в Держдепартаменті Рекс Тіллерсон обговорював із Петром Порошенком «шляхи надання оборонної зброї для України», повідомили у прес-службі президента України без дальших подробиць.

Але Кіммадж звертає увагу: українці після візиту Порошенка до США можуть говорити про «напівповну склянку», а не «напівпорожню», але чимало обіцянок, яких хотіли б в Україні, США так і не дали. Зокрема, вважає експерт, це стосується й позиції адміністрації США щодо надання Києву летальних озброєнь.

«Усе, що вони досі говорили про Україну, наводить на думку, що вони будуть чи не більш несхильні надати летальні озброєння, ніж була адміністрація Обами. Щодо санкцій вони, здається, значною мірою на тих самих позиціях, що й попередня адміністрація, але я був би вражений, якби побачив надання летальних озброєнь», – каже Майкл Кіммадж в інтерв’ю Радіо Свобода.

Над матеріалом працювали: Mike Eckel, Сергій Драчук