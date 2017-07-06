Генсекретар ООН 9 липня приїде в Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 9 липня відвідає Україну з офіційним візитом, повідомляє представництво ООН в Україні.

«У ході візиту він зустрінеться з вищим керівництвом країни. Генеральний секретар, який був безпосереднім свідком страждань найбільш знедолених людей на нашій планеті в таборах біженців і зонах бойових дій, сповнений рішучості зробити центральним елементом своєї роботи захист гідності людини і займатися мирним посередництвом, наведенням мостів і заохоченням реформ і інновацій», – йдеться в повідомленні.

Прес-служба президента України повідомила, що 9 липня Петро Порошенко зустрінеться з Антоніу Ґутеррішем.

За повідомленням, на переговорах йтиметься про стан і перспективи подальшого співробітництва в рамках ООН, можливості більш активного залучення її інструментарію до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також виконання рішень Генасамблеї ООН щодо Криму.

9 липня до України також прибувають державний секретар США Рекс Тіллерсон і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.